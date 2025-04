Split pobjedom protiv Cedevite potvrdio drugo mjesto u Hrvatskoj

Košarkaši Splita potvrdili su drugo mjesto na ljestvici prvenstva Hrvatske uoči doigravanja uvjerljivom 87-67 (13-16, 31-17, 23-12, 20-22) pobjedom protiv trećeplasirane Cedevite Junior u dvoboju 30. kola.

Gosti iz Zagreba bolje su otvorili dvoboj te bili u prednosti tijekom čitave prve četvrtine te početkom druge. No, onda je uslijedio veliki pad u njihovoj igri što su Splićani iskoristili te postupno stvorili dvoznamenkastu već do odlaska na odmor. Prednost Splita nastavila je rasti i u trećem dijelu sve do 67-40, a u četvrtom do 73-45 prije no što je Cedevita Junior uspjela djelomično ublažiti poraz.

Drugi Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 24-6, dok je Cedevita Junior na 20-10.

Na vrhu je Zadar sa 26-3, dok je na četvrtom mjestu Cibona sa 17-12.