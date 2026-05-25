Split na Gripama slomio Cibonu i izborio ‘majstoricu’ u Zagrebu

Foto: KK Split / Ivica Čavka

U ponedjeljak popodne odigrana je druga utakmica polufinala SuperSport Premijer lige. Split je na Gripama ugostio Cibonu s ciljem poravnanja polufinalne serije. U tome su Žuti i uspjeli jer su slavili s 83:78.

Prva četvrtina pružila je lošu napadačku predstavu te je Split postigao 15 poena dok je Cibona u Splitov koš ubacila 14 poena.

U drugoj četvrtini vidjeli smo bolju košarkašku predstavu oba kluba pa je drugih deset minuta završilo rezultatom 24:23. Tako su Žuti na predah otišli s +2 (39:37).

Iako je Cibona privremeno povela s 40:39 u trećoj četvrtini, Splićani su do kraja trećeg perioda ubacili u višu brzinu pa su u posljednju četvrtinu ušli s +6 (62:56).

Žuti su u posljednjoj četvrtini došli i do +10 (71:61), ali se Cibona s dvije brze trice vratila u igru šest i pol minuta prije kraja. Ipak, uspjeli su Splićani zadržati prednost te su na kraju slavili s 83:78.

Najbolji u redovima Splita bio je Antonio Jordan s 14 poena dok je kod Cibone najefikasniji bio Justin Roberson sa 17 poena.

Ovom pobjedom Split je izborio “majstoricu” koja će se igrati u Zagrebu.