Split doživio treći vezani poraz u ABA ligi

Podijeli :

Krka/Drago Perko/kosarka.si via ABA League

Košarkaši Splita doživjeli su treći uzastopni poraz u ABA ligi izgubivši na gostovanju u Novom Mestu od Krke s 82-73 (22-21, 16-19, 17-15, 27-18).

U prve tri četvrtine je to bila vrlo izjednačena utakmica, a sredinom druge četvrtine Splićani su došli do devet koševa prednosti (34-25). No, na poluvrijeme su otišli samo s dva koša više od domaćina (40-38).

Nakon nešto više od tri minute igre u trećoj četvrtini Split je opet došao na +8 (46-38), ali je domaća momčad do kraja tog dijela utakmice uspjela anulirati prednost gostiju (55-55). Nažalost, u posljednjih deset minuta popustila je obrana Splićana, razigrao se Jan Špan koji je pogodio tri trice i postigao 13 od 27 Krkinih koševa u zadnjoj četvrtini pa je domaća momčad došla do pobjede.

Po 15 koševa za Splićane postigli su Shannon Shorter i Borna Kapusta, Antonio Jordano je ubacio 12 poena, a David Škara je spojio 11 koševa i sedam skokova.

Kendall Robinson je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Krke, Špan je ubacio 16 poena, a Robert Jurković 14. Tayler Persons je imao devet koševa i 12 asistencija.

Splićani su s učinkom 8-18 na 12. mjestu, a Krka je s 5-21 na 14. poziciji.

U prvoj nedjeljnoj utakmici Dubai je kao domaćin svladao Zadar s 92-68.

U ponedjeljak (19 sati) će Cibona ugostiti Crvenu zvezdu u zadnjoj utakmici 26. kola ABA lige.