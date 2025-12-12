SKener: Ivica Zubac je zapeo u najtoksičnijem NBA klubu, trade bi bio najbolja opcija za obje strane

Podijeli :

AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Zubac nema vremena na bacanje. Iz te perspektive, depresivno je gledati tako kvalitetnog i zahvalnog igrača kako u najtoksičnijem NBA klubu trati dragocjene godine svog apsolutnog vrhunca. Trade bi bio najbolja opcija - i za LA Clipperse i za Ivicu Zupca.

U zadnje vrijeme, prilično je depresivno biti obožavatelj NBA lige u Hrvatskoj. Da se razumijemo, unatoč brojnim stigmama koje se nadvijaju nad modernom američkom košarkom, smatram kako kvaliteta konačnog proizvoda opravdava neprospavane noći provedene pred televizorom. Međutim, Hrvati su kroz godine, još od doba Dražena i Tonija, imali priliku pratiti domaće košarkaše koji su uživali značajne uloge u najjačoj ligi svijeta. Nažalost – to danas nije slučaj.

U NBA ligi trenutno igraju tek tri hrvatska košarkaša.

Dario Šarić već par godina u nizu ne dobiva rotacijske minute, a ove sezone je odigrao tek tri utakmice za totalno pogubljene Sacramento Kingse. Iskreno gajim nade kako će Šibenčanin uskoro okončati svoju uspješnu NBA karijeru i vratiti se u Europu, da ga ponovno gledamo u ulozi jednog od nositelja ekipa.

Karlo Matković, 24-godišnji atletični centar bori se za minute u još jednoj posrnuloj ekipi – New Orleans Pelicansima. Klub iz Louisiane je u podrumu superjake Zapadne konferencije s katastrofalnim skorom 3-22. Utakmice uglavnom igraju pred polupraznim tribinama, a Matković i u takvoj ekipi, doduše neobjašnjivo, teško dolazi do minuta. Očito se nalazio u nemilosti nedavno otpuštenog trenera Willieja Greena i nadam se da će se, kako sezona bude odmicala, situacija promijeniti pod palicom novog trenera. Ali, izuzev nekoliko monstruoznih zakucavanja, hrvatski NBA fanovi nisu imali previše razloga pratiti utakmice Pelicansa.

A već par godina unazad, jedina svjetla točka hrvatske košarke u NBA-u je Ivica Zubac. “Big Zu” je prošle sezone bio ključni kotačić jako dobrih LA Clippersa. Napredovao je u oba smjera, završio u drugoj najboljoj defanzivnoj petorci, a bio je šesti u glasanju za najboljeg obrambenog igrača lige. Pred početak aktualne sezone, jedino je logično bilo očekivati da će Zubac napraviti dodatni iskorak i postati prvi hrvatski all-star u povijesti.

Nažalost, narativ se i tu zaokrenuo, ali ne njegovom krivicom. Zubac drugu sezonu zaredom bilježi double-double učinak, no LA Clippersi, koji su trenutno na omjeru 6-19, kao da kontinuirano nastavljaju pucati sebi u nogu, naizgled samo čekajući da iskrvare do kraja. A nedavne vijesti koje su stigle iz crveno-plavog dijela Los Angelesa potpuno su me uvjerile da je klub izgubio kompas, a trade Ivice Zupca bio bi najbolja opcija za sve uključene strane.

KAD CHRIS PAUL KAŽE DA NEŠTO NE VALJA, ONDA VJEROJATNO – NEŠTO STVARNO NE VALJA

Chris Paul, jedan od najvećih playmakera koji je ikad hodao NBA parketima odradio je svoje. Point God se u 41. godini života odlučio vratiti kući kako bi otplesao posljednji ples. “CP3”, kao najveća legenda franšize Los Angeles Clippersa potpisao je minimalni jednogodišnji ugovor s klubom iz Kalifornije, a nedugo nakon početka sezone, objavio je kako će mu ovo biti zadnja godina u ligi te da odlazi u zasluženu mirovinu. Ali, NBA obožavatelji neće imati priliku oprostiti se od ovog velikana na pravi način, jer su Clippersi besramno raskinuli njegov ugovor, nakon svega 16 utakmica.

Razlog? Paulu se – kao i svakome tko ima zdrave oči – nije sviđalo kako Clippersi igraju. I bio je vrlo vokalan oko toga. Prema informacijama koje cure iz tabora Clippersa tvrde da je Paul na timskim analizama i proučavanjima filma bio pun kritika te da je prečesto “bio odvjetnik u svlačionici” – do te mjere da je njegovo prisustvo postalo “suviše negativno” za ekipu, a trener Tyronne Lue s njim nije razgovarao tjednima.

Ako ste upoznati s likom i djelom Chrisa Paula, onda znate da je riječ je o istinskom košarkaškom genijalcu, jednom od najinteligentnijih igrača u povijesti. Godinama je bio jedan od MVP kandidata, trajao je 21 sezonu, 12 puta je bio all-star te igrao fantastično u oba (!) smjera – a visok je svega 183 centimetra! Mislim da to govori dovoljno.

Isto tako, ako ste upoznati s likom i djelom Chrisa Paula, znate da nije baš najlakša osoba na svijetu. Svoju luđačku posvećenost detaljima i neumornu kompetitivnost uvijek je pokušavao prenijeti na svoje suigrače. I kroz njegovu dugu karijeru, bilo je slučajeva gdje se nekima nije sviđao njegov tip liderstva. No, kada je Chris Paul oko sebe imao momčad koja ga je spremna slijediti, to je ostavljalo vrlo pozitivan efekt na te ekipe.

Primjerice, u drugoj polovici svoje karijere, silom prilika prigrlio je mentorsku rolu. Recimo, 2019. je u tradeu za Russella Westbrooka iz Houston Rocketsa poslan u Oklahoma City Thundere. Interesantno, to je bila prva sezona u Oklahomi i za akutalnog MVP-a, Shaija Gilgeousa-Alexandera, koji je, vidi čuda, stigao baš iz LA Clippersa u jednom od najgorih tradeova ikada, ali o tome ćemo nešto kasnije… Thunderi su rješavanjem Westbrooka i Georgea krenuli u takozvani rebuild, odnosno u izgradnju nove, mlade momčadi – koja danas dominira NBA ligom.

Obzirom da Oklahoma tada nije bila u “win-now modu”, inicijalni plan bio je proslijediti iskusnog Chrisa Paula u zamjenu za mlađe igrače i draft kapital. Međutim, pod palicom Point Goda, koji je praktički djelovao kao trener-igrač te ekipe, igrali su iznad očekivanja i izborili play-off. Paul se ondje zadržao čitavu sezonu i pritom postavio neke od temelja, koji su i danas vidljivi u identitetu ovih moćnih Oklahoma City Thundera. A ono najvažnije, u neku ruku je odgojio Gilgeousa-Alexandera koji danas predvodi jednu od najmoćnijih ekipa u povijesti.

“Bio je sjajan — ne samo kao stariji brat i mentor, nego i kao prijatelj. Uvijek je bio tu kada bi se trebao osloniti na nekoga. On je prvi čovjek u mom životu s kojim sam bio blizak, a da je ostvario ono što ja želim ostvariti. Stvarno sam se oslanjao na njega za savjete — i to ne samo o košarci, nego i o poslu, brizi o tijelu te kako voditi obitelj čak i kad nisu s tobom”, rekao je Shai o Chrisu Paulu nakon osvajanja MVP nagrade ovog svibnja.

Također, Paul je prošle sezone bio fantastičan mentor Victoru Wembanyami, rookieju godine Stephonu Castleu te ostatku mlade jezgre San Antonio Spursa. Uz Hardena je u Houston Rocketsima bio jedini koji je gotovo uspio srušiti (zdrave) Golden State Warriorse s Kevinom Durantom. S 35 godina je došao u Phoenix Sunse te kao lider i vjerojatno najbolji igrač, predvodio ih je sve do velikog finala. Iako svoju karijeru nije uspio okruniti prstenom i/ili MVP nagradom koje bi u povijesnim knjigama potvrdile njegovu košarkašku veličinu, činjenica je da su pod njegovom dirigentskom palicom brojne ekipe igrale jako dobro.

Kad Chris Paul kaže da nešto ne valja, onda vjerojatno – nešto stvarno ne valja! Postignuća koja sam nabrojao daju mi za pravo vjerovati u to. A otpuštanje takvog košarkaškog mozga, mentora i lidera koji je, podsjetit ću, najveća legenda u povijesti franšize, samo potvrđuje koliko je atmosfera unutar kluba toksična. Clippersi imaju problema na svim razinama i praktički su brod koji tone.

CLIPPERSI NEMAJU BUDUĆNOST, A NI SADAŠNJOST

Prije samo pola godine, sve je izgledalo potpuno drukčije. Clippersi su ušli u play-off kao jedna od ekipa u najboljoj formi. Jezgra predvođena Kawhijem Leonardom je konačno bila zdrava i imali su se pravo nadati da mogu otići do samog kraja. Ipak, na koncu su ispali već na prvoj prepreci u nezaboravnoj, epskoj seriji protiv fantastičnih Denver Nuggetsa koja se prelomila u odlučujućoj sedmoj utakmici. Međutim, i danas sam mišljenja kako su Clippersi bili treća najjača momčad lige, a upravo su Nuggetsi i Thunderi bile jedine ekipe koje su ih mogle srušiti.

No, činjenica je da su ispali u prvoj rundi play-offa. Gledajući na papiru, ta sezona bit će smještena u ladicu s ostalim neuspjesima. Barem je uprava Clippersa očito razmišljala na taj način te su ljetos imali potrebu prodrmati ekipu. Poslali su ključnog igrača, Normana Powella u Miami (gdje igra fantastično), što im je otvorilo prostor za neka druga “pojačanja”. To je rezultiralo kreacijom najstarijeg rostera u NBA povijesti.

Bradley Beal (32) doveden je kao zamjena za Normana Powella. Doživio je frakturu kuka i neće više zaigrati ove sezone.

John Collins (28) nije ispunio očekivanja, a već nakon desetak utakmica pojavile su se glasine kako ga Clippersi žele tradeati.

Brook Lopez (37) potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 16 milijuna dolara, a već sada djeluje zrelo za mirovinu.

Glavna zvijezda ekipa, Kawhi Leonard (34) govorio je da se osjeća dobro i da konačno zdrav ulazi u sezonu. Dva mjeseca kasnije, propustio je 10 od 25 utakmica ove sezone, a i kada je igrao nije ispunio očekivanja. Napredne statistike govore da se Leonard, koji je čitavu karijeru slovio izvrsnog defanzivca, trenutno trenutno nalazi među pet najgorih čuvara na lopti u NBA ligi.

A u njegovom čestom odsustvu, James Harden (35) morao je staviti ekipu na svoja leđa. Jedina je svjetla točka ovih Clippersa, ali žalosno je gledati da možda i svoju zadnju istinski elitnu sezonu troši na to da sizifovski vuče ovu disfunkcionalnu ekipu.

Ukratko, jasno je da Clippersi nisu konkurentni ove sezone. Međutim, ono što je zbilja alarmantno je spoznaja da budućnost izgleda još mračnije. Nemaju perspektivnih mladih igrača, najbolji pojedinci na račun – što godina, što zdravstvenih kartona, što loših ugovora – nisu pretjerano atraktivni na tržištu.

No, Clippersi nemaju ni draft kapitala. I danas, šest godina kasnije osjećaju posljedice te ranije spomenute razmjene u kojoj su za Paula Georgea poslali Shaija Gilgeousa-Alexandera i čak pet pickova prve runde drafta! Baš na konto tog tradea, pick LA Clippersa na nadolazećem draftu, koji se najavljuje kao najjači od 1984., pripast će baš Oklahoma City Thunderima, trenutno daleko najboljoj momčad u NBA-u.

Ako Clippersi ovako nastave, taj pick bi u mogao biti jedan od prvih na draftu, a Oklahoma će potencijalno imati priliku izabrati još jednog generacijskog talenta. To je scenarij kojeg se čitava liga treba bojati.

No, da zaključim problematiku Clippersa, do 2030. imaju samo dva izbora u prvoj rundi drafta, a trebali bi krenuti u rebuild. Clippersi su do grla u problemima, čak i bez spominjanja velikog skandala u kojem su navodno ispod stola plaćali Kawhija Leonarda.

Ovo je skandal kakav NBA ne pamti, integritet lige je na kocki!

Ta istraga je još uvijek u tijeku, a posljedice i eventualne kazne još nisu poznate.

TRADE IVICE ZUPCA JE NAJBOLJA OPCIJA ZA SVE

Jedini mogući plan LA Clippersa je doslovce čekati do ljeta 2027. kad će konačno imati izbor u prvoj rundi drafta, ali ono najvažnije – riješit će se praktički svih velikih ugovora. Slamka spasa im je činjenica da je Los Angeles atraktivna lokacija za slobodne igrače, a nadaju se da će s “čistim knjigama” uspjeti dovesti neku zvijezdu. No, zbog promjena u pravilima oko ugovora, sve rijeđe viđamo da velike zvijezde izlaze u free agency, jer ekstenzijom ugovora s matičnim klubom imaju puno bolje financijske mogućnosti. Ukratko, ova strategija Clippersa je jako ambiciozna i teško ostvariva.

A jedini potez koji im preostaje do ljeta 2027. je pokušati razmijeniti igrače koje imaju za obnavljanje bilo kakve perspektive u vidu draft kapitala i mladih igrača. A Ivica Zubac je jedan od najvrjednijih eksponata u vitrinama Clippersa. Ekstenzijom vrijednom 58 milijuna dolara koju je potpisao 2024. ima ugovor koji traje sve do ljeta 2028. godine.

Konteksta radi, “Big Zu” na tom ugovoru prosječno zarađuje 19,5 milijuna dolara godišnje. Ta cifra nama, običnim smrtnicima, djeluje golemo. Međutim, NBA ugovori dosegnuli su astronomske iznose, a prema omjeru “cijene i kvalitete” te trenutnom stanju na tržistu, Zupčev ugovor jedan je od najatraktivnijih u cijeloj ligi. Također, on je igrač koji ima univerzalni set vještina od kojeg bi praktički svaka od 30 NBA ekipa imala puno koristi.

Ivica Zubac će u ožujku napuniti 29 godina. Trenutno je u primeu, a uzimajući u obzir ustaljeno pravilo da centri uglavnom “brže stare”, pred sobom ima još tri-četiri jako dobre sezone, a nakon toga je teško bilo što prognozirati… Zubac nema vremena na bacanje. Iz te perspektive, depresivno je gledati tako kvalitetnog i zahvalnog igrača kako u najtoksičnijem NBA klubu trati dragocjene godine svog apsolutnog vrhunca. Trade bi bio najbolja opcija – i za LA Clipperse i za Ivicu Zupca.

Vjerujem da dijelim mišljenje svih ljubitelja košarke u Hrvatskoj kad kažem da se nadam kako će se taj trade dogoditi što prije, da najboljeg domaćeg košarkaša ponovno gledamo u borbi za one najviše domete.