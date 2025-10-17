Šibenka potpisala igrača koji je uništio Cibonu u kvalifikacijama za ABA ligu

Podijeli :

Guliver

U nastavku borbe u Supersport Premijer ligi košarkaši Šibenke priskrbili su zanimljivo pojačanje.

Riječ je o Vincentu Golsonu Jr. (31), američkom beku koji je posljednji angažman imao u slovenskoj Iliriji, novom članu ABA lige. Amerikanac koji je visok svega 173 cm igrao je na koledžu za California State Dominguez Hills, a u Europi, prije Ilirije, za finsku Kotku TP, Lille i Koln.

NBA košarkaš se smanjio za 7 i pol centimetara

Prošle sezone u dresu Ljubljančana imao je 14.3 poena i 3.8 asistencija po utakmici, a u ABA 2 ligi imao je još bolje brojke; 19 poena i 4 asistencije po utakmici, uz šut za tricu od 50 posto. Navijači Vukova pamtit će Golsona jer je u dvije kvalifikacijske utakmice za ABA ligu za Iliriju ubacio ukupno 38 poena.

Golson bi za Šibenčane mogao zaigrati već u subotnjoj utakmici 4.kola SS Premijer lige kada na Baldekinu gostuje riječki Kvarner.