Sesar: Treća četvrtina utakmice u Sarajevu je ključ našeg neplasmana na EuroBasket

Hrvatska je izgubila sve šanse za plasman na Eurobasket, što se u povijesti još nije dogodilo.

Ostala je još samo utakmica s Ciprom nakon Francuza, a svoj komentar nakon utakmice iznio je izbornik Josip Sesar.

“Hvala navijačima, uživao sam u atmosferi. Mučili smo se u obrani, oni su imali 15 skokova u napadu. Oni su sjajna ekipa. Imamo još jednu utakmicu u ponedjeljak i to je, nažalost, to. Imali smo jedan napad gdje je lopta ispala nekome u polukontri. Imali smo situacije i gdje smo bili blizu pa bismo loše reagirali u nekoliko napada.

Francuska je bila bolja danas i treba im čestitati. U ovih pet dana smo se puno pripremali, imali smo nekih problema s ozljedama, no to nije alibi. Nismo se kvalificirali prvi put u povijesti, to je istina. E sad, vidjet ćemo što dalje. Mislim da su momci dali sve od sebe”, rekao je izbornik Hrvatske Josip Sesar.

“Moramo analizirati ovu utakmicu, ali ne možemo izbjeći onu treću četvrtinu utakmice u Sarajevu. Ona je ključ našeg neplasmana na Europsko prvenstvo. Imali smo crnu rupu. Odigrali smo hrabro i bili smo tu negdje, ali oni su atletski moćniji, to je osam euroligaških igrača. Prilagođavali su se svemu što smo pokušali.”