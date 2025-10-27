San Antonio Spursi na poseban način odali počast legendarnom Popovichu

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Prvom čovjeku sportskog sektora San Antonio Spursa, Greggu Popovichu, NBA franšiza priredila je veliku čast i posvetila mu transparent pod svodovima dvorane.

Spursi su u nedjelju odigrali svoju prvu domaću utakmicu sezone – i tada su navijači prvi put ugledali omaž Popovichu, koji je postavljen bez posebne ceremonije.

„To je vrlo u Popovom stilu. Naravno, velika je čast što je uvršten u tu skupinu. Ne može se dovoljno naglasiti što znači 29 godina kao glavni trener, još duže kao dio organizacije, te pet osvojenih naslova prvaka“, rekao je trener Spursa Mitch Johnson i dodao:

„Sve što vidite ovdje ili ste ikada čuli o ovoj organizaciji nosi njegov pečat. Količina predanosti, vremena i energije koju je uložio u brojne stvari koje nikada nisu bile namijenjene javnosti, ili ih čak nisu znali ni ljudi unutar kluba, govori sama za sebe. Igrači, važnost svakog detalja, način na koji radimo, pažnja prema sitnicama, dosljednost, ljubav, krv, znoj i suze koje je uložio — to je Pop.“

Transparent visi uz umirovljene brojeve Davida Robinsona (50), Seana Elliotta (32), Averyja Johnsona (6), Brucea Bowena (12), Tima Duncana (21), Manua Ginobilija (20) i Tonyja Parkera (9).

Umjesto velike pompe, navijači su samo podigli pogled prema krovu dvorane, gdje su vidjeli jednostavan bijeli transparent na kojem piše „Pop 1,390“ — u znak počasti njegovu rekordu po broju pobjeda u NBA karijeri.

Uz logo Spursa, na vrhu transparenta nalazi se pet zvjezdica koje simboliziraju pet naslova prvaka koje je Popovich donio nekada neuspješnoj franšizi, dok na dnu stoji natpis „Hall of Fame“, u čast njegova ulaska u Kuću slavnih 2023. godine.

Popovich se povukao s mjesta trenera Spursa u svibnju, čime je okončao trodesetljetnu karijeru tijekom koje je postao trener s najviše pobjeda u povijesti lige i član Kuće slavnih. U studenom 2024. godine doživio je moždani udar i od tada više nije vodio momčad, ali je ostao u klubu kao predsjednik.

Johnson je u svibnju unaprijeđen na mjesto glavnog trenera, nakon što je prošle sezone momčad vodio privremeno.

„Blagoslovljen sam što sam godinama imao [Popovichevo vodstvo] u različitim ulogama i što je naš odnos s vremenom rastao,“ rekao je Johnson. „Ali on je to bio za toliko ljudi, u tolikim trenucima i situacijama. To je zaista jedna od njegovih posebnih moći.“

Spursi su sezonu otvorili s tri pobjede – protiv Dallas Mavericksa, New Orleans Pelicansa i Brooklyn Netsa.