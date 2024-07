Sesar: U svakom trenutku smo znali što želimo

Podijeli :

StefanosxKyriazis IPAxSport via Guliver Image

"Za 15-16 sati nas čeka novi dvoboj i moramo zaboraviti ovu pobjedu i ovu utakmicu" izjavio je izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Josip Sesar nakon što je njegova momčad na startu kvalifikacija za Olimpijske igre pobijedila Sloveniju s uvjerljivih 108-92.

“Čestitke momčadi koja je ispunila ono što smo dogvorili. U svakom smo trenutku znali što želimo, kako ćemo napadati i najvažnije, kako ćemo se postaviti u obrani protiv Luke Dončića. No, ovo je tek prva utakmica. Za 15-16 sati nas čeka novi dvoboj i moramo zaboraviti ovu pobjedu i ovu utakmicu. Moramo se fokusirati na Novi Zeland”, rekao je Sesar na konferenciji za medije nakon utakmice odigrane u Pireju u kojoj je Hrvatska tijekom zadnje četvrtine došla i do prednosti od 29 koševa.

“Mi smo stvarno igrali jednu od boljih utakmica otkad sam ja na ovoj poziciji. Ekipa uvijek izvuče nešto i ovi momci su to shvatili. Ja se nadam da ćemo mi nastaviti u ovom ritmu. Pobjeda nekad bude izraženija, nekad manje izražena, nekad dođe i poraz, međutim, ono što je bitno je da na parketu svi dišemo kao jedan”, rekao je Sesar.

Momčad je imala puno raspoloženih pojedinaca, a posebno se istaknuo kapetan Dario Šarić sa učinkom od 19 koševa, 10 skokova i 10 asistencija.

“Dario Šarić je naš kapetan, Dario Šarić je naš vođa. Sjajna njegova utakmica, kontrolirao je cijelo vrijeme ritam utakmice, uz Smitha. On je, jednostavno, na toj poziciji kreator. Kad igra na poziciji četvorke, kad igra s loptom, on je po meni jedna od najboljih četvorki u Europi, a to je i danas pokazao. Međutim, ono što želim naglasiti je – mi smo tim, mi smo ekipa. Ne želim da ispadne kao neka parola, da “igramo svi za jednog, jedan za sve”, ali to stvarno tako i je. U svakom trenutku pronalazimo najboljeg igrača, najbolju poziciju.”

Otkrio je Sesar i na koji je način pripremao igrače uoči ovog dvoboja u kojem je Slovenija važila za favorita.

“Prije utakmice sam uvjeravao igrače da Slovenija ima Dončića koji igra od (pozicije) jedan do četiri. Je li najbolji ili je Top 3 u svijetu, ali to je to. Međutim, ako uzmemo roster – Hezonja na poziciji tri, mislim da nemaju odgovora na nas, Šarić na poziciji četiri, mislim da nemaju odgovora, Ivica (Zubac) na poziciji pet, mislim da nemaju odgovora. Jedina moja ideja, moj cilj i moja misija za ovu utakmicu je bila uvjeriti igrače da smo mi bolji na tim pozicijama od njih i da tu imamo prednost.”

Često su hrvatski napadi završavali preko igrača koje je čuvao Luka Dončić.

“Ja Dončića i Jokića stvarno smatram najboljim igračima na svijetu. Ne bi bilo fer pričati da smo ga napadali ovako ili onako, nije korektno. Očigledno je da momak, i tu ću im dati malo kredita, nije u dobrom fizičkom stanju, da ima puno umora i da ima problem s ozlijeđenim koljenom”, rekao je hrvatski izbornik.

Momčadska igra Hrvatske protiv Slovenije je kao najboljeg strijelca izbacila Gorana Filipovića, koji je postigao 21 koš pogodivši šest od sedam pokušaja za tricu.

“Bila je ovo jedna od onih večeri. U početku su visoki igrači dodavali na vanjske pozicije i pronašao sam pravi ritam, a onda sam preuzeo inicijativu. Na kraju sam vrlo zadovoljan kako sam igrao, ali sam još sretniji zbog toga što smo pobijedili. Sad se okrećemo Novom Zelandu”, poručio je Filipović.