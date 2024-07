Predsjednik HKS-a o incidentu u Ateni: Grci nas pobijedili, a oni igrači Hrvatske

Hrvatski košarkaši nisu ostvarili plasman na Olimpijske igre, ali to nije glavna tema kada je riječ o hrvatskoj košarci.

Nakon poraza u finalu turnira za odlazak u Pariz protiv Grka, najviše se priča o Ivici Zupcu i Dariu Šariću koji su se potukli u jednom noćnom klubu u Ateni.

HKS se jučer najprije oglasio priopćenjem, u kojem tvrdi da su hrvatski košarkaši bili napadnuti, a danas je predsjednik HKS-a Nikola Rukavina za HTV komentirao slučaj.

”Nekolicina dečkiju se odlučila, prije samog povratka kući, za izlazak u neki noćni klub gdje su već bili. Tamo, znate kako je, Grci pobijedili nas, oni igrači Hrvatske, malo neka nervoza. Prepoznavanje, najprije neko dobacivanje, verbalno, pa na kraju fizički. Dečki su reagirali, branili se, Bože moj. Došlo je do nekog naguravanja, fizičkog kontakta. Sva sreća, tu su bile zaštitarske službe i spriječili su dalju eskalaciju incidenta. Ja mislim da je to to i da će se o tome prestati pričati. Mislim da bi se trebalo isključivo pričati o ova dva lijepa ljeta koje su nam hrvatski košarkaši priuštili”, rekao je Rukavina.