Repeša ponudio ostavku u Italiji, a klub ga optužio: ‘Pobjegao je kao i nekoliko puta dosad u karijeri’

Jasmin Repeša podnio je ostavku, a kapetan Amar Alibegović izbačen je iz momčadi. Situacija je eksplodirala nakon nove kazne – oduzeto im je pet bodova zbog navodnog neplaćenog poreza od 121 tisuću eura, pa su s omjera 8-1 i borbe za vrh pali na peto mjesto.

Glasine o Repešinom odlasku kružile su danima, a i sam je priznao koliko je atmosfera postala teška. “Sve ove glasine imale su velik utjecaj na našu momčad. Nije lako, to je svakodnevni stres ne samo za igrače”, rekao je nedavno bivši hrvatski izbornik.