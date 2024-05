Zadar prvi polufinalist prvenstva Hrvatske

Podijeli :

KK Zadar

Košarkaši Zadra prvi su polufinalisti ovogodišnjeg doigravanja prvenstva Hrvatske, oni su u četvrtfinalu sa 2-0 u pobjedama svladali Dubravu nadigravši ju u u drugoj utakmici i nedjelju na njenom terenu sa 90-78 (19-20, 28-21, 21-18, 22-19.).

Prvake je do pobjede predvodio Luka Božić sa 23 koša, 15 je dodao Marko Ramljak, dok je Toni Ročak sa 18 ubačaja bio najefikasniji kod Dubrave.

Domaćini su bolje otvorili dvoboj te zahvaljujući odličnom šutu za teicu bili i u prednosti sve do sredine druge četvrtine. No, kada je taj vanjski šut počeo “štekati” do izražaja je došla veća kvaliteta gostiju.

Početkom posljednje dionice Zadar se odvojio na dvoznamenkastu prednost i mirno priveo susret kraju.

U polufinalu će Zadar igrati protiv pobjednika dvoboja Cedevita Junior – Dinamo-Zagreb u kojoj Cedevita Junior vodi sa 1-0.