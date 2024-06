Zadar fantastičnom igrom razbio Split i obranio naslov prvaka Hrvatske

Podijeli :

KK Zadar/Zvonko Kucelin

Uvjerljivom predstavom u odlučujućoj, petoj utakmici finala doigravanja košarkaši Zadra su pred ispunjenom dvoranom "Krešimir Ćosić" pobijedili Split sa 93-66 (26-18, 23-13, 26-16, 18-19) i tako došli do dvostruke domaće krune te prve obrane naslova prvaka Hrvatske u klupskoj povijesti.

Zadranima je ovo peti put da su postali prvaci Hrvatske, ali su prvi put to učinili dvije godine zaredom i tako se pridružili zagrebačkim klubovima Ciboni i Cedeviti, koji su to prije njih uspjeli učiniti u više navrata.

Splićani su imali priliku doći do svog drugog naslova kad su poveli 2-1 i u četvrtoj utakmici bili domaćini, ali je momčad Danijela Jusupa potpuno nadigrala suparnike u toj, kao i u odlučujućoj utakmici u kojoj je rezultatska neizvjesnost trajala svega pet minuta. Zadar je već na kraju prve četvrtine imao osam koševa prednosti (26-18), a do poluvremena je njihovo vodstvo nabujalo do +18 (49-31).

Furioznim početkom u trećoj četvrtini Zadrani su serijom 15-0 došli do 33 koša prednosti (64-31) u 23. minuti te tako potpuno razoružali Splićane, a ostatak dvoboja pretvorili u ekshibiciju.

Luka Božić je ponovno predvodio Zadar sa 19 koševa, devet asistencija i šest skokova. Arijan Lakić je ubacio 18 poena, a Marko Ramljak 14.

Shannon Shorter je sa 18 koševa bio najbolji strijelac Splita, dok je Mate Kalajžić ubacio 11 poena.

Zadarski košarkaši su pogodili 14 trica iz 34 pokušaja (41%), dok su Splićani gađali loših 6/25 (24%) iz daljine. Zadar je imao prevlast u skoku (38-28), a najveća razlika nastala je u asistencijama kojih je domaći košarkaši imali 19, a gosti samo osam, što je najbolji pokazatelj kako su igrale momčadi.

Po završetku dvoboja brojni su zadarski navijači ušli na teren Krešine dvorane, kako bi sa svojim ljubimcima proslavili prvu obranu naslova prvaka.