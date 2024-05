Split nemoćan protiv Zadra, majstorica na Višnjiku!

Podijeli :

Zvonko KUCELIN/KK Zadar

Košarkaši Zadra su odveli finale doigravanja za prvaka Hrvatske do odlučujuće, pete utakmice u kojoj će biti domaćini, a to su učinili uvjerljivo pobijedivši Split u njegovoj dvorani na Gripama sa 84-55 (23-16, 24-18, 16-16, 21-5) te tako izjednačili na 2-2 u seriji na tri pobjede.

Splićani su pred svojim navijačima propustili prvu meč-loptu i priliku za osvajanje tek drugog naslova prvaka Hrvatske, a njihova izvedba nije bila ni blizu razine koju su pokazali dva dana prije, kad su pobjedom 87-77 došli na korak do trofeja.

Zadar je bio toliko nadmoćan da Splićani nijednom na utakmici nisu bili u vodstvu. Gosti su već u završnici prve četvrtine došli do dvoznamenkaste prednosti (23-13). Na kraju prvog poluvremena, Splićani su kod -10 imali loptu za zadnji napada, ali je Shannon Shorter pogriješio u dodavanju, a kapetan Zadrana Marko Ramljak tricom sa zvukom sirene donio gostima do zada najveću prednost (47-34).

Splićani se više nisu uspjeli oporaviti od toga i spustiti zaostatak ispod 11 poena. Štoviše, u zadnjoj četvrtini im se dogodio potpuni raspad pa je Zadar otišao i do +32 (84-52) u 38. minuti. Splićani su u zadnjoj četvrtini ubacili svega pet koševa (21-5).

Luka Božić je opravdao epitet najboljeg igrača momčadi Danijela Jusupa i s ‘triple-double’ učinkom od 25 koševa, 11 asistencija i 10 skokova predvodio Zadar do pobjede. Lovro Mazalin je uz 20 poena imao i osam skokova, a Arijan Lakić je postigao 11 koševa.

Za razliku od treće utakmice, kad ih je služio šut, Splićani su u ovom dvoboju pogodili svega četiri trice iz 23 pokušaja. Ukupan šut Splita je bio mizernih 29% (17/58), dok je Zadrov bio 42% (27/63). Gosti su imali i nadmoć u skoku (48-35).

Samo dvojica igrača u momčadi Slavena Rimca imali su dvoznamenkasti učinak: Shorter je ubacio 14 koševa, a Boris Tišma 11.

Aktualni prvaci su tako nadoknadili minus, u koji su upali porazom u prvoj utakmici finalne serije pred svojim navijačima pa će u nedjelju (20 sati) u dvorani “Krešimir Ćosić” na Višnjiku imati priliku u domaćinskom ozračju postati tek treća hrvatska momčad koja će obraniti naslov. To je do sada uspjelo u više navrata samo Ciboni koja ima ukupno 20 naslova i agrebačkoj Cedeviti koja je osvajala prvenstvo pet sezona zaredom, prije fuzije s ljubljanskom Olimpijom.

Zadar u nedjelju može doći do pete titule prvaka i treće dostruke domaće krune, s obzirom na to da je u ovoj sezoni osvojio i Kup Krešimira Ćosića. Splićani se još uvijek nadaju da mogu do drugog naslova prvaka Hrvatske.