Prekinut nevjerojatan niz: LeBron James nije izglasan kao All-Star starter prvi puta od 2004.

Poznate su nam All-Star petorke istoka i zapada za natjecanje koje će se 15. veljače prenositi na Sport Klubu.

Najviše ukupnih glasova dobio je bek LA Lakersa, Slovenac Luka Dončić.

Rekordan niz dugovječnosti koji je ostvario LeBron James ove će godine službeno završiti na redizajniranoj NBA All-Star utakmici 2026.

Zvijezda Los Angeles Lakersa nije izabrana u početnu petorku za NBA All-Star utakmicu koja će se igrati u veljači u Intuit Domeu u Inglewoodu u Kaliforniji, nakon što je u ponedjeljak, 19. siječnja, tijekom prijenosa povodom Dana Martina Luthera Kinga objavljeno 10 startera – po pet iz svake konferencije.

Time je prekinut njegov rekordni niz od 21 uzastopne All-Star utakmice u kojima je bio starter, koji traje još od njegove druge sezone u ligi.

Pet startera iz svake konferencije izabrano je glasovanjem navijača (50 posto), medija (25 posto) i aktivnih igrača (25 posto). Ipak, 41-godišnji James još uvijek ima priliku nastupiti na ovogodišnjem All-Staru kao rezerva u svojoj rekordnoj 23. NBA sezoni. Rezerve će biti objavljene u nedjelju, 1. veljače, a biraju ih treneri u ligi.

Ovogodišnja All-Star utakmica, zakazana za 15. veljače, igrat će se u formatu turnira po sustavu svatko protiv svakoga, s konceptom SAD protiv ostatka svijeta, s ciljem da sudjeluje 16 američkih i osam međunarodnih igrača.

NBA ponovno pokušava udahnuti novi život All-Star vikendu nakon godina opadanja interesa među igračima i navijačima. Rješenje ove godine je pokušaj da se replicira dio dinamike uspješnog turnira 4 Nations Faceoff, koji je 2025. održan umjesto NHL All-Star utakmice.

James je u zadnji tren odustao od nastupa na NBA All-Star utakmici 2025. godine zbog problema s stopalom i gležnjem, iako se pojavio na klupi nakon što je bio izabran u početnu petorku.

Njegova kandidatura za All-Star dodatno se zakomplicirala nakon što je propustio prvih 14 utakmica sezone Lakersa zbog problema s išijasom. Unatoč tome, do nedjelje 18. siječnja prosječno je bilježio gotovo 23 poena, šest skokova i sedam asistencija po utakmici.

James je izabran na All-Star u svakoj sezoni svoje NBA karijere osim u rookie sezoni (2003./04.), a tri je puta osvojio nagradu za MVP-ja All-Star utakmice.

All- Star petorke:

Zapad – Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexandar, Stephen Curry, Nikola Jokić, Victor Wembanyama.

Istok – Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jaylen Brown.