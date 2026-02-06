Predsjednik Clippersa se oprostio od Zupca: ‘Nedostajat će nam i kao igrač i kao osoba’

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Ivica Zubac, igrač s najdužim stažem u redovima Los Angeles Clippersa, napustio je klub u jednom od najneočekivanijih poteza ovogodišnjeg NBA prijelaznog roka. Hrvatski centar preselio je u Indiana Pacerse, dok su Clippersi nastavili s vrlo aktivnim kadroviranjem nakon što su ranije poslali i Jamesa Hardena u Cleveland Cavalierse.

U razmjeni s Indianom, Pacersi su dobili Zupca i Kobea Browna, dok su u suprotnom smjeru otišli Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson i tri buduća izbora na NBA draftu.

Nedugo nakon potvrde transfera, predsjednik Clippersa Lawrence Frank javno je istaknuo koliko je Zubac značio franšizi tijekom proteklih godina.

“Zu je jedan od najboljih centara u NBA ligi, igrač s najdužim stažem u momčadi i stup svega što smo radili posljednjih sedam godina. On je elitni zaštitnik obruča i skakač koji se, zahvaljujući svom napornom radu, razvio u učinkovitu napadačku prijetnju. Nedostajat će nam Zu i kao igrač i kao osoba”, kazao je Frank.

Od hrvatskog centra oprostili su se i Clippersi putem društvenih mreža, objavivši video-posvetu uz poruku: “Uvijek će postojati velika ljubav u #ClipperNation za velikog Zua”.

There will always be BIG love in #ClipperNation for BIG ZU ❤️💙 pic.twitter.com/tpkcqpIKqV — LA Clippers (@LAClippers) February 6, 2026

Zubac je u NBA stigao 2016. godine kada su ga u drugom krugu drafta izabrali Los Angeles Lakersi, a tri godine kasnije završio je u Clippersima u razmjeni s Michaelom Beasleyjem za Mikea Muscalu. Upravo je u dresu Clippersa izgradio status jednog od najpouzdanijih visokih igrača lige, s naglašenim obrambenim doprinosom i konstantnim učinkom pod obručima.

Tijekom osam sezona u Los Angelesu prosječno je bilježio 11,4 poena, 9,3 skoka i 1,6 asistencija, dok je ove sezone u 43 utakmice imao učinak od 14,4 poena i 11 skokova po susretu. Suradnja s Kawhijem Leonardom, Paulom Georgeom i Jamesom Hardenom dodatno je istaknula njegovu važnost u sustavu momčadi.

Odlaskom u Indianu, Zubac postaje peti hrvatski košarkaš u povijesti Pacersa, nakon Žana Tabaka, Brune Šundova, Damjana Rudeža i Bojana Bogdanovića, čime nastavlja hrvatsku tradiciju u ovoj NBA franšizi.