Potresna vijest iz NBA lige: Preminuo je Brandon Clarke (29), igrač Memphis Grizzliesa

Clarke je iza sebe imao sedam NBA sezona, sve u dresu Memphisa, koji ga je 2019. godine izabrao kao 21. pick na draftu nakon odličnih nastupa za Gonzagu. Već u rookie sezoni izborio je mjesto u najboljoj petorci novaka lige, prosječno bilježeći 12,1 poen i 5,9 skokova po utakmici. Memphis mu je 2022. godine dao četverogodišnji ugovor vrijedan 50 milijuna dolara.

Posljednjih godina karijeru su mu obilježile teške ozljede. Zbog puknuća Ahilove tetive tijekom sezone 2023./24. odigrao je samo šest utakmica, dok je ove sezone gotovo u potpunosti izbivao s parketa zbog problema s listom i koljenom.

Američki mediji podsjećaju i kako je Clarke početkom travnja imao problema sa zakonom. U Arkansasu je bio uhićen nakon policijske potjere tijekom koje je navodno vozio brže od 160 kilometara na sat. Policija je kod njega pronašla više od 230 grama kratoma, biljnog ekstrakta koji je u Arkansasu klasificiran kao zabranjena supstanca.

Uzrok smrti zasad nije poznat, prenose američki mediji.