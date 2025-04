Potop Lakersa u zadnjoj dionici, aktualni prvak pao na Floridi

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver Image

Minnesota Timberwolves su poveli u seriji na četiri pobjede u doigravanju Zapadne konferencije pobjedom nad Los Angeles Lakersima, dok su Orlando Magic i Milwaukee Bucks smanjili zaostatak na 1-2 u seriji u doigravanju Istočne konferencije.

Minnesota Timberwolves su poveli 2-1 u seriji od četiri pobjede nakon što su sinoć u trećoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije u Minneapolisu sa 116-104 svladali Los Angeles Lakerse. Jaden McDaniels ubacio je 30 koševa, Anthony Edwards 29, a Julius Randle je dodao 22 za Minnesotu.

Kod Lakersa najbolji je bio s 38 koševa LeBron James, dok je Austin Reaves ubacio 20 koševa, od čega je pet trica, a Luka Dončić je dodao 17 koševa uz osam asistencija i sedam skokova.

Timberwolvesi su u drugom poluvremenu bili bolji od Lakersa 62-46. Dončić je izjednačio rezultat na 103 -103 četiri i pol minute do kraja utakmice. Edwards je vratio Minnesotu u vodstvo 106-103 nakon trice četiri minute i 20 sekundi do kraja, a i Reid je nakon toga zabio tricu za povećanje na 109-103.

Nakon što je Reaves izveo jedno od dva slobodna bacanja za smanjenje zaostatka na 109-104, Edwards je ponovno preuzeo kontrolu i polaganjem povećao prednost Timberwolvesa na 111-104 dvije minute i 18 sekundi do kraja.

Edwards je zatim minutu i šest sekundi prije kraja zabio za rezultat 113-104, a Rui Hachimura je promašio tricu na suprotnoj strani za Lakerse. McDaniels je ubacio tricu iz desnog kuta za 116-104 39,1 sekundu do kraja zapečtivši rezultat. Četvrta utakmica se igra u nedjelju u Minneapolisu.

Orlando Magic je smanjio na 1-2 u seriji svladavši gostujuće Boston Celticse s 95-93 u trećoj utakmici prvog kruga doigravanja Istočne konferencije. Franz Wagner je bio najbolji strijelac Orlanda s 32 poena, a Paolo Banchero je ubacio još 29.

Nakon što je Boston, koji je vodio veći dio utakmice, nadoknadio zaostatak od 12 koševa u zadnjoj četvrtini i izjednačio na 91-91 nakon polaganja Derricka Whitea dvije i pol minute do kraja, Wagner je pogodio jedno polaganje dvije minute i 13 sekundi do kraja i drugo minutu i pol do kraja, čime su domaćini postigli četiri prednosti.

Celticsi su smanjili na dva zaostatka nakon zakucavanja Whitea 28,1 sekundi do kraja. Osam sekundi prije kraja Orlandu je suđen prekršaj i Boston je dobio loptu, no suci su onda poništili tu odluku. Wagner je zatim promašio tricu. Četvrta utakmica također se igra u Orlandu u nedjelju.

Jayson Tatum je bio najbolji strijelac utakmice i Bostona s 36 koševa, a Jaylen Brown je dodao 19 koševa.

Milwaukee Bucks su također smanjili zaostatak na 1-2 u seriji na četiri pobjede nakon što su jučer kod kuće sa 117-101 bili bolji od Indiana Pacersa.

Gary Trent Jr. i Giannis Antetokounmpo zabili su svaki po 37 koševa za Milwaukee. Trent, koji je ubačen u početnu postavu umjesto Taurean Princea, zabio jer devet trica iz 12 pokušaja. Tako se izjednačio s rekordom franšize u doigravanju kojeg je postavio Ray Allen u finalu Istočne konferencije 2001. godine.

Pascal Siakam postigao je 28 koševa za Indianu, koja je u drugoj četvrtini vodila 12 koševa. Aaron Nesmith dao je 18 poena, dok je Tyrese Haliburton upisao 14 poena i 10 asistencija.