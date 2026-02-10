Perasović iskreno o Hezonji: ‘On je europski LeBron James, ali…’

Podijeli :

CordonxPress via Guliver

Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović, koji je u utorak napunio 61 godinu, rekao je španjolskim novinama Marca da je zadovoljan u ruskom UNICS Kazanu s kojim se nada povratku u Euroligu, a dotaknuo se i ponajboljeg hrvatskog košarkaša - Marija Hezonje.

„Klub je dobro organiziran, s velikom ambicijom, ugodno mi je jer smo imali dobre rezultate, a kada je tako uvijek je lakše“, izjavio je Perasović koji vodi klub iz Kazana od 2021. godine.

„Čekamo povratak u Europu, ali to se ne događa tako brzo. Došao sam ovdje kada je ekipa igrala u Euroligi“, dodao je.

Prije invazije Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. razmišljao je sezonu po sezonu, a 2023. je s UNICS-om osvojio rusko prvenstvo te odlučio i dalje biti ondje.

„Klub se trudi da ostanem i to mi je drago“, napomenuo je.

Kaže da su putovanja na utakmice u Rusiji duga, a sada se vratio s gostovanja kod Lokomotive u Krasnodaru do kojeg su putovali četiri sata. UNICS Kazan je drugi u prvenstvu s 23 pobjede i 3 poraza, a vodeći je CSKA iz Moskve s pobjedom više.

Perasović je rekao da je odluka Eurolige o izbacivanju ruskih klubova iz natjecanja oslabila tamošnje ekipe, ali da se one i dalje mogu ravnopravno nositi s drugima u Europi.

„Ima igrača koji se ne žele vratiti, koje ne možeš dovesti, ali ekipe poput CSKA, Zenita i nas su i dalje dobre. Možemo se natjecati s ekipama iz Eurolige, ne onima iz vrhu, ali onima ispod svakako. Ali očito je da nismo isti kao onda kada smo mogli dovesti igrača kojeg smo htjeli“, objasnio je.

Upitan da komentira dvostruke standarde Eurolige koja nije htjela izbaciti klubove iz Izraela unatoč okupaciji Palestine i ratnim zločinima, odgovorio je da „ne želi ulaziti u to“.

„To je kompliciran teren za ocjenjivanje. Pretpostavljam da sve ima svoje razloge. Jedino što želim je da ova ekipa opet zaigra ondje jer je sposobna za natjecanje na toj razini. Prije rata je bila jedna od najboljih u Europi“, rekao je Perasović.

Tada je za UNICS igrao hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je u ljeto 2022. prešao u Real Madrid pa s njim osvojio Euroligu.

„Sjajan je momak, sjajna osoba. On svaki dan želi biti najbolji. To ga ponekad dovodi do očajavanja. Kada nije najbolji, kada ne igra sjajno ili ne igra dovoljno, očajava i padne u provaliju. Ponekad, željeti toliko, a ne moći, nanosi mu štetu, ali on je iznimno talentiran igrač“, izjavio je Perasović.

„On je pomalo tip europskog LeBron Jamesa koji može sve, ali ne može biti konstantno na toj razini jer ne igra svaki put 30 ili 35 minuta gdje bi dominirao. To bi ga moglo odvesti u ekipu manju od Real Madrida, ali koja bi mu dala toliko vremena na terenu. To je moj osjećaj“, dodao je.

Perasović je prije dolaska u Rusiju trenirao španjolske klubove Baskoniju, Valenciju, Tau Ceramicu, Estudiantes i Sevillu, tuski Anadolu Efes te hrvatske Cibonu i Split. Bio je i izbornik hrvatske reprezentacije.

Kao igrač je tri puta bio prvak Europe sa Splitom, odnosno tadašnjom Jugoplastikom, od 1989. do 1991., a s Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.