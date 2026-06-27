Parker s mjesta predsjednika seli na parket: Postaje trener euroligaša Asvela

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DPPI Panoramic via Guliver

Proslavljeni francuski košarkaš, 44-godišnji Tony Parker novi je trener euroligaša ASVEL-a, objavio je klub u subotu.

Parker je još od 2014. godine predsjednik kluba te je bio na čelu modernizacije u razvoju kluba iz predgrađa Lyona, a sada će se okušati i u novoj ulozi.

“Osjćam veliki ponos preuzimajući ovu odgovornu dužnost. Motivira me ponovni dolazak na teren svakoga dana i iskustvo adrenalina koje donose utakmice”, kazao je Parker.

Tijekom igračke karijere koju je gotovo čitavu proveo u San Antonio Spursima Parker je osvojio pet naslova NBA prvaka, 2007. godine je bio i najkorisniji (MVP) igrač finala, dok je 2013. vodio Francusku do naslova prvaka Europe.