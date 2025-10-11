Pala je odluka: Cibona izašla iz ABA lige!

Nakon brojnih sastanaka i analiza zaključeno je da igranje u ABA 2 ligi više nije financijski ni organizacijski održivo.

Zbog te odluke Cibona neće odigrati zakazani susret protiv makedonskog TFT-a, koji je trebao biti održan u ponedjeljak u Draženovom domu.

Cibona se ove sezone, nakon osam godina, vratila na europsku scenu kroz FIBA Eurokup, a uz domaće prvenstvo pokušala je paralelno nastupati i u ABA 2 ligi. No, uz ograničene resurse i skroman kadar, takav raspored pokazao se neizvedivim.