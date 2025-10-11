Pala je odluka: Cibona izašla iz ABA lige!

Čelnici Cibone donijeli su konačnu odluku – zagrebački klub povlači se iz ABA lige.
Cibona je u subotu prijepodne izdala i priopćenje o cijeloj situaciji, koje prenosimo u cijelosti:
“Na sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. listopada, donesena je odluka da Klub u natjecateljskoj sezoni 2025./26. neće nastupati u ABA 2 ligi.
Odluka je donesena nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacijskih i financijskih okolnosti te sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su sudjelovali predstavnici svih tijela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet daljnje jačanje sportskog sustava, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta.
