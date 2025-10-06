Ovo je skandal kakav NBA ne pamti, integritet lige je na kocki!

Podijeli :

NBA košarka postala je ‘vrlo skup’ sport, jedna prava velika tvornica novca. I ne, to nije hiperbola.

Najjača košarkaška liga svijeta u srpnju 2024. potpisala je 11-godišnji ugovor za TV prava vrijedan vrtoglavih 76 milijardi dolara. Strah me i pomisliti o kakvim ćemo brojkama govoriti za desetak godina jednom kada se spomenuti ugovor materijalizira, ali ono što je u ovom trenutku opipljivo i javno dostupno je podatak da se prihodi NBA lige za 2025. godinu procjenjuju na 12 milijardi dolara, a kroz kolektivni ugovor (CBA) čak polovica tog iznosa odlazi na plaće igrača!

Najveće zvijezde su istinski bogataši s ugovorima koji sežu cifre iznad 60 milijuna dolara godišnje. No, današnje stanje dovelo je do toga da čak i oni igrači koji većinu sezone odgledaju s klupe potpisuju višemilijunske ugovore kojima mogu priuštiti štogod im srce zaželi.

Međutim, NBA nije oduvijek slovio za tvornicu novca.

Primjerice, početkom 80-ih godina liga je bila na rubu financijskog kolapsa. Ilustracije radi, u NBA-u su 1981. igrala 23 kluba, a čak 16 ih je te godine poslovalo s gubitkom, dok su pojedini bili na rubu bankrota. Također, zavladao je veliki nesrazmjer u moći klubova iz velikih i malih gradova što je uvelike smanjilo kvalitetu konačnog proizvoda koji se servirao gledateljima. Liga je bila na konopcima te vapila za temeljetim promjenama.

Reakcija na spomenute goruće probleme dogodila se 1984. kad je postignut povijesni dogovor koji je iscrtao obrise moderne NBA lige. Riječ je uvođenju salary capa koji je definirao budžet klubova i regulirao ugovore, odnosno plaće igrača. Salary cap uveden je u sezoni 1984./85., a od tada pa do danas ima status ‘svetog pisma’ u NBA-u na kojem čitav sustav, u krajnoj liniji, počiva.

A Kawhi Leonard, čovjek kojeg se s punim pravom može okarakterizrati kao najmisterioznija NBA zvijeda i njegovi Los Angeles Clippersi navodno su prekršili to ‘sveto pismo’, a to je slučaj kakav liga ne pamti.

Koliko se salary cap poštuje i ozbiljno shvaća dočarava podatak kako je u 40 godina od njegova uvođenja otkriven samo jedan jedini ozbiljniji slučaj zaobilaženja istog. Riječ je o Joeu Smithu, nekadašnjem prvom picku NBA drafta koji je tri godine zaredom potpisivao jednogodišnji ugovor s Minnesota Timberwolvesima vrijedan manje od tri milijuna dolara, što je bilo daleko ispod njegove tržišne vrijednosti. Otkriveno je kako su Smith i Wolvesi dogovorili tajnu nagodbu u kojem je igraču obećan višegodišnji ugovor vrijedan 86 milijuna, jednom kad stekne takozvana Bird prava (nazvana po Larryju Birdu) koja se aktiviraju jednom kad igrač odigra tri uzastopne sezone za istu momčad. Stjecanjem Bird prava omogućava se potpis ugovora koji u manjoj mjeri od uobičajenog opterećuje klupski salary cap.

Na samom kraju prošlog stoljeća, 1999. otkriven je taj skandal koji je potresao NBA ligu, a kazne su bile drakonske. Svi Smithovi ugovori bili su poništeni, a Minnesoti je oduzeto pet uzastopnih pickova prve runde drafta. Iako je kazna u konačnici smanjena na oduzimanje samo tri draft izbora, to je uvelike spriječilo Timberwolvese da iskoriste najbolje godine Kevina Garnetta te oko njega izgrade šampionsku momčad.

A kakvu će kaznu dobiti LA Clippersi i Kawhi Leonard ako istraga pokrenuta od strane čelništva lige utvrdi da su optužbe kojima ih se tereti zbilja istinite – možemo samo špekulirati. Slučaj Smith-Minnesota koji se koristi kao referenca za previđanje ishoda ovog skandala zapravo djeluje puno blaži, jer su Timberwolvesi samo manipulirali ugovorima kako bi izvukli maksimum iz salary cap pravila, dok je Kawhi Leonard navodno primio ogromnu svotu novca ‘ispod stola’, putem kompanije Aspiration.

Aspiration je tvrtka koju je 2013. osnovao, danas osuđeni, Joe Sanberg. Spomenuti poduzetnik iz Kalifornije pokrenuo je digitalnu ‘etičnu banku’ koja je veliki dio prihoda navodno izdvajala za zelene, ekološke projekte poput pošumljavanja i slično. Aspiration je 12 godina kasnije podnio zahtjev za stečaj, jednom kad je Sanberg završio na sudu zbog prevare investitora te izvlačenja sredstava iz tvrtke za što je u kolovozu proglašen krivim na sudu. Tvrtka je stavila ključ u bravu s dugim popisom vjerovnika (poslovnih subjekata kojima su ostali dužni), a jedan od najvećih bila je tvrtka KL2 Aspire LLC. Već po imenu tvrtke nije bilo teško zaključiti kako je ista povezana s Kawhijem Leonardom (KL2: Kawhi Leonard 2), što je kasnije i utvrđeno.

Novinar Pablo Torre, poznat po razotkrivanju nekoliko velikih afera u američkom sportu krenuo je kopati kroz stečajne dokumente Aspirationa, a nedugo nakon, pokrenuo je istragu koja se odvijala mjesecima. Stupio je u kontakt s nekolicinom anonimnih zaposlenika spomenute tvrtke kako bi potvrdio istinitost cijele priče. Prikupio je navodno tri i pol tisuće stranica dokumenata, dok su se točkice u istrazi povezivale korak po korak, a detalji s kojima je kasnije izašao u javnost bili su šokantni.

Naime, Kawhi Leonard je u ljeto 2021. potpisao četverogodišnji produžetak ugovora s Clippersima za maksimalnu moguću svotu od 176 milijuna dolara. Otprilike pola godine kasnije, u travnju 2022. Leonard putem svoje kompanije KL2 Aspire potpisuje, također četverogodišnji, sponzorski ugovor s Aspirationom vrijedan 28 milijuna dolara, od čega mu je 1,75 milijuna bilo isplaćivano svakog kvartala. Uz to, Leonard je dobio dionice tvrtke u vrijednosti od 20 milijuna dolara, a tu već nailazimo na prvu nelogičnost. Dakle, Aspiration se obvezao na ukupno 48 milijuna dolara za sponzorstvo s jednim od najboljih NBA košarkaša u proteklih desetak godina. Ali, tkogod prati američku košarku zna kako je Kawhi sve, samo ne tipična, mega-popularna NBA zvijezda.

Zapravo, vrlo malo ljudi izvan košarkaškog svijeta zna za ime Kawhi Leonard – i to nije slučajno. Šutljiv, ne-emotivan, misteroizan, nekarizmatičan… To su pridjevi koji prilično precizno opisuju Kawhija Leonarda zbog čega je dobio nadimak ‘The Robot’. A bogati ugovori poput ovog Leonardovog, rezervirani su isključivo za najpopularnije pojedince. Primjerice, jedan planetarno poznati LeBron James, čovjek čije ime i prezime znaju i kumice s placa, godinu je dana ranije potpisao ugovor s PepsiCo kompanijom vrijedan 9 milijuna dolara godišnje što jasno sugerira koliko je Leonard bio preplaćen.

Naravno, uvijek se može stvoriti kontra-argument kako je jednostavno bila riječ o lošoj poslovnoj odluci. No, ono što je zaista sporno jest činjenica kako je Kawhi potpisao takozvani ‘no show ugovor’. U prijevodu, nigdje nije bilo javno objavljeno da je Leonard postao partner Aspirationa. Nijedna reklama, promotivni spot, objava na društvenim mrežama… Ništa! Jedina obveza Kawhija Leonarda u tom ugovoru bila je da igra za LA Clipperse, dok bi se isti raskinuo u slučaju da promijeni klub ili ode u igračku mirovinu. A to je samo vrh ove figurativne sante leda.

Aspiration je svojevremeno stvorio podužu listu globalno poznatih investitora. Na tom popisu nalaze se imena holivudskih zvijezda kao što su Leonardo DiCaprio i Robert Downey Jr., a među ulagačima se našao i Steve Ballmer – jedan od 10 najbogatijih ljudi na svijetu te, vidi čuda, vlasnik LA Clippersa. Ballmer, koji je svoje basnoslovno bogatstvo stekao kao jedan od čelnih ljudi informatičkog giganta Microsofta, krajem je 2021. investirao 50 milijuna dolara u Aspiration. Podsjetit ću, samo koji mjesec kasnije, Leonardova tvrtka potpisuje ugovor s Aspirationom težak 48 milijuna.

Prethodno spomenuti Pablo Torre otkrio je navedene informacije putem svog podcasta Pablo Torre Finds Out te izazvao novi potres u NBA ligi. No, osim otkrivanja samog skandala, ukazao je na jedan gorući problem – pravo istraživačko novinarstvo je izumrlo. Većina vodećih američkih NBA novinara iz velikih medijskih kuća samo je potvrdila kako su postali glasila NBA moćnika diskreditirajući rad Pabla Torrea nazivajući ga ‘podcasterom’, iako je riječ o čovjeku koji je diplomirao na Harvardu te, između ostalog, dugi niz godina radio kao insajder ESPN-a. A Torre, koji je vratio vjeru u ono pravo, iskonsko novinarstvo, vrlo je mudro plasirao priču u javnost – poput šahovskog velemajstora.

“To su ljudi koji su počinili prijevaru. Gledajte, prevarili su mene. Investirao sam u njih misleći da je sve legitimno, a oni su me prevarili. Nemam pojma zašto su radili išta od onoga što su napravili, a još manje znam o konkretnom ugovoru s Kawhijem”, govorio je Steve Ballmer u intervjuu za ESPN kojim je pokušao deeskalirati nastalu situaciju. Međutim, vlasnik Clippersa je upao u svojevrsnu zamku, ne znajući kako je Torre otkrio tek dio dokaza.

Naime, svega par dana kasnije Pablo Torre izašao je u javnost s informacijama iz 2022. godine. Aspiration se već tada suočavao s financijskim problemima te su kasnili s jednom od Leonardovih kvartalnih isplata. Zanimljivo, 6. prosinca tvrtka DEA 88 investirala je 1,99 milijuna dolara u Aspiration, a vlasnik sporne tvrtke je Dennis Wong – jedini suvlasnik Los Angeles Clippersa te Ballmerov cimer s koledža. Samo devet dana kasnije, 15. prosinca, firmi Kawhija Leonarda isplaćeno je 1,75 milijuna američkih dolara. Dakle, Aspiration je već tada bio na vrlo tankom ledu čega su, prema Torreovim izvještajima, i zaposlenici postajali itekako svjesni. Recimo, baš tog istog 15. prosinca otpuštena je čak petina zaposlenika, ali jedna od onih koja je ostala zaposlenica tvrtke je Jasmine Wong, kćer spomenutog Dennisa Wonga koja očito, ironično rečeno, nije znala kako je tvrtka na rubu bankrota.

U kolovozu 2024. pokrenuta je istraga o Aspirationu koja je kulminirala stečajem i optužnicom Joea Sanberga. Četiri mjeseca kasnije, u prosincu, Steve Ballmer, koji se na televiziji zakleo kako je prevaren, u jednom je od svojih brojnih filantropskih ulaganja donirao 1,875 milijuna dolara Golden State Opportunity Foundationu, humanitarnoj zakladi čiji je osnivač upravo – Joe Sanberg. No, izgleda da jedan od najbogatijih ljudi na svijetu nije gledao televiziju i pratio vijesti o firmi u koju su on i njegovi Los Angeles Clippersi tijekom godina investirali ukupno 118 milijuna dolara!

Glavni akter ove priče, Kawhi Leonard i Dennis Robertson, njegov ujak, a ujedno i menadžer, notorno poznat kao Uncle Dennis već imaju određeni ‘dosje’ sumnjivog ponašanja te nepoštivanja pravila. Primjerice, Kawhi je u ljeto 2019. postao slobodan igrač. Tada se nalazio ‘na vrhu svijeta’ nakon senzacionalno osvojenog naslova s Toronto Raptorsima, a kanadski klub ga je svim silama pokušao nagovoriti da ostane.

Međutim, Kawhi i Uncle Dennis su to navodno pokušali eksploatirati te su, uz maksimalni ugovor, tražili i vlasnički udio u hokejaškom gigantu Toronto Maple Leafsima koji ima iste većinske vlasnike kao i Raptorsi. Od Raptorsa i drugih zainteresiranih klubova poput LA Lakersa tražili su i druge povlastice poput luksuzne vile i korištenja privatnog aviona, a čini se kako su Ballmer i Clippersi jedini bili spremni igrati takvu igru.

NBA liga morala je reagirati na ovaj skandal pokretanjem istrage koju provodi renomirana odvjetnička tvrtka Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a izvori bliski čelništvu NBA lige tvrde kako će mjeseci biti potrebni da se spomenuta istraga dovrši, ali uz gomilu dokaza, djeluje nevjerojatno da će glavni akteri u konačnici biti nevini.

David Stern, bivši komesar NBA lige je prije 25 godina drakonskom kaznom Joeu Smithu i Minnesota Timberwolvesima poslao jasnu poruku svim ostalim klubovima, a aktualni komesar, Adam Silver, sada je na potezu.

Hoće li, po uzoru na svog prethodnika demonstriati čvrstu ruku ili će poput roditelja čije je dijete posegnulo za zabranjenom posudom s keksima, samo blago udariti – Clipperse, Kawhija i Ballmera – po prstima, ostaje za vidjeti. Ali riječ je o odluci koja bi mogla definirati percepciju moderne NBA lige, jer, kako je jedan anonimni NBA operativac kazao: “Integritet lige je na kocki”.