VIDEO / Vezenkov poludio i šakom nasrnuo na protivnika

Košarkaši Olympiacosa u 16. kolu grčkog prvenstva gostovali su kod momčadi Kolossos na Rodosu, a početkom posljednje četvrtine malo je nedostajalo da dođe do velikog incidenta.
Najbolji igrač crveno-bijelih iz Pireja, Sasha Vezenkov, pod košem je bio u duelu s domaćim košarkašem Andreasom Petropoulosom.
Bugarski reprezentativac je, što se jasno vidi na snimci, u pokušaju da izbori bolju poziciju „zavrnuo“ ruku protivniku, koji mu to nije želio ostati dužan pa je s obje ruke odgurnuo krilnog centra Olympiacosa.
Vezenkov je u tom trenutku izgubio kontrolu, unio se u lice Petropoulosu i potom zamahnuo kako bi ga udario u glavu. Nakon višeminutnog prekida i pregleda snimke, bugarski je košarkaš isključen.
