VIDEO / Uzbuna u Tel Avivu: Zbog zračnog napada prekinuto polufinale

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Hapoel Tel Aviv i Hapoel iz Jeruzalema odigrali su prvu utakmicu polufinala doigravanja izraelske lige, no susret je prekinut nakon tri odigrane četvrtine zbog izvanrednih okolnosti.

Meč je prekinut u pauzi između treće i četvrte četvrtine, u dvorani je oglašena uzbuna te je naređena hitna evakuacija navijača.

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Budući da se Izrael ponovno našao pod zračnim napadom od strane Irana, službeni je spiker priopćio kako se utakmica prekida, nakon čega su svi prisutni ubrzo krenuli prema izlazima iz dvorane.

Izraelski mediji odmah su prenijeli vijest kako zbog izravne opasnosti od novih napada u ponedjeljak u zemlji neće raditi škole. Podsjetimo, drugi polufinalni par tamošnjeg doigravanja čine Maccabi Tel Aviv i Hapoel Holon.