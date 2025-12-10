VIDEO / Umirovili su dres Kreše Ćosića, a sada su sa zvukom sirene upisali najveći preokret u svojoj povijesti

Podijeli :

U noći s utorka na srijedu odigrana je NCAA utakmica između Brigham Young Universityja i Clemsona. Susret je odigran u njujorškoj dvorani Madison Square Garden, a dvoboj nije niti malo razočarao. BYU je slavio sa 67:64, a to su učinili na povijesan način.

Naime, početkom drugog dijela Clemson je vodio s 44:22 te se činilo kako će susret biti jednosmjeran do kraja. Međutim, igrači BYU-a nisu se predavali. AJ Dybantsa, po mnogima igrač koji će biti izabran kao prvi na nadolazećem NBA Draftu dominirao je susretom te je na kraju skupio 28 poena, devet skokova i šest asistencija.

Njega uspoređuju s legendarnim Tracyjem McGradyjem koji je svoju popularnost stekao u Houston Rocketsima, a svi pamte njegov ludi preokret protiv San Antonio Spursa u posljednjih 35 sekundi susreta.

Za vrijeme preokreta u ovoj utakmici vidjeli smo i nesvakidašnju situacija. Nakon jednog silovitog zakucavanja Kebe Keite pomaknuo se koš te se u pauzi ta situacija popravljala. Nakon što se to riješilo, BYU je mogao nastaviti s preokretom.

Malo pomalo su “grickali” prednost, a onda je sve kulminiralo u posljednjoj sekundi. Tada je nakon izvođenja auta lopta do Roberta Wrighta koji je, unatoč tome što je bio okružen dvojicom, pogodio za 67:64 i najveći preokret u drugom poluvremenu u povijesti BYU košarke.

Inače, za BYU je od 1970. do 1973. godine igrao i legendarni Krešimir Ćosić. On je tamo ostavio toliko veliki trag da mu je sveučilište umirovilo broj koji je nosio na leđima. Ćosić je za vrijeme igranja koledž košarke nosio broj 11 te njegov dres sada visi u dvorani BYU-a.