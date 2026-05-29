VIDEO / Sjajni Hezonja briljirao nakon finala Eurolige, Real ipak izgubio

Košarkaši Real Madrida vratili su se obvezama u španjolskom prvenstvu nakon poraza od Olympiakosa u finalu Eurolige, no doživjeli su još jedan neuspjeh.
U posljednjem, 34. kolu regularnog dijela ACB lige Manresa je na svom parketu slavila 94:87 protiv Kraljevskog kluba, koji je već ranije osigurao prvo mjesto uoči doigravanja.
Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Za 30 minuta na parketu ubacio je 32 poena i dodao šest skokova, potvrdivši odličnu formu u završnici sezone.
Manresa je od početka kontrolirala susret te je krajem druge četvrtine imala velikih 19 poena prednosti. Real se uspio vratiti tijekom treće dionice, a domaćin je potom ponovno pobjegao. Hezonja je u završnici s dva uzastopna koša poravnao na 85:85, no uslijedila je serija Manrese 7:0 kojom je riješeno pitanje pobjednika.
Manresa je tako je stigla do 16. pobjede sezone, ali bez obzira na slavlje ostala je bez izgleda za plasman u doigravanje.
U isto vrijeme San Pablo Burgos pobijedio je Granadu Luke Božića 110:105. Hrvatski košarkaš ponovno je pružio vrlo dobru partiju te susret završio s 15 poena, šest skokova i sedam asistencija.
Božiću, koji je ove sezone bio proglašen najboljim igračem ACB lige za ožujak i travanj, ovo je bila posljednja utakmica u dresu Granade. Njegova momčad sezonu je zaključila na posljednjem mjestu s omjerom 6-28 te ispala u drugi rang španjolske košarke.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!