VIDEO / Sjajni Hezonja briljirao nakon finala Eurolige, Real ipak izgubio

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Za 30 minuta na parketu ubacio je 32 poena i dodao šest skokova, potvrdivši odličnu formu u završnici sezone.

Manresa je od početka kontrolirala susret te je krajem druge četvrtine imala velikih 19 poena prednosti. Real se uspio vratiti tijekom treće dionice, a domaćin je potom ponovno pobjegao. Hezonja je u završnici s dva uzastopna koša poravnao na 85:85, no uslijedila je serija Manrese 7:0 kojom je riješeno pitanje pobjednika.

Manresa je tako je stigla do 16. pobjede sezone, ali bez obzira na slavlje ostala je bez izgleda za plasman u doigravanje.

U isto vrijeme San Pablo Burgos pobijedio je Granadu Luke Božića 110:105. Hrvatski košarkaš ponovno je pružio vrlo dobru partiju te susret završio s 15 poena, šest skokova i sedam asistencija.

Božiću, koji je ove sezone bio proglašen najboljim igračem ACB lige za ožujak i travanj, ovo je bila posljednja utakmica u dresu Granade. Njegova momčad sezonu je zaključila na posljednjem mjestu s omjerom 6-28 te ispala u drugi rang španjolske košarke.