VIDEO / Senzacija u Madridu: Hezonja promašio šut za pobjedu, Real na rubu ispadanja!

Junak Tenerifea bio je Jaime Fernandez, koji je četiri sekunde prije kraja pogodio tricu za vodstvo 98:96. Real je potom imao posljednji napad za pobjedu, odgovornost je preuzeo Mario Hezonja, ali hrvatski reprezentativac nije uspio pogoditi pa je moglo početi veliko slavlje gostiju.

Hezonja je susret završio s 12 poena, četiri skoka i tri asistencije. Tenerife je do senzacionalne pobjede stigao uz čak 16 pogođenih trica, a već 4. lipnja imat će priliku pred svojim navijačima izbaciti Real Madrid i izboriti plasman u polufinale španjolskog prvenstva.