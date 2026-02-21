VIDEO / Luda završnica u Valenciji: Hezonja zabio tricu za pobjedu i odveo Real u finale Kupa kralja

Podijeli :

U polufinala Kupa kralja čija se završnica održava u Valenciji Real Madrid je slavio protiv domaćina. Ključan čovjek u pobjedi 108:106 bio je Mario Hezonja koji je 8,3 sekunde prije kraja pogodio tricu za vodstvo 107:106. U završnici susreta Valencia je imala napad za pobjedu, ali nisu uspjeli zabiti te su napravili samo prekršaj na Facundu Campazzu koji je od dva slobodna bacanja pogodio jedno za pobjedu 108:106. U ovom susretu je Hezonja bio daleko najbolji igrač Reala jer je zabio 25 poena, uhvatio četiri skoka te podijelio tri asistencije. U drugom polufinalu Kupa kralja igraju Barcelona i Baskonia pa je moguć novi košarkaški El Clasico. Branitelj naslova je Unicaja koja nije izborila svoje mjesto na Final Fouru.

