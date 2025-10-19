VIDEO / Je li ovo moguće? Trica za produžetak preko cijelog terena!

Podijeli :

Odavno nismo vidjeli luđu završnicu na nekoj košarkaškoj utakmici!

Andora je na svom parketu u utakmici sa Gironom u ACB ligi imala tri poena zaostatka i nešto više od jedne sekunde za napad.

Ipak, onda je Rafa Luz izveo magiju. Gađao je preko gotovo cijelog terena i pogodio za produžetak!

Na kraju je i ta trica pomogla domaćoj momčadi, jer su nakon dva odigrana produžetka slavili 115:113.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.