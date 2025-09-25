VIDEO / Izraelski Liga kup prekinut zbog zračne opasnosti

Podijeli :

U četvrtfinalu izraelskog Liga kupa Hapoel Tel Aviv je savladao Hapoel Beer Shevu rezultatom 96:86.

Sjajnu partiju pružio je 31-godišnji Kraljevčanin u dresu telavivskog kluba. Za nešto manje od 29 minuta ubacio je 18 poena (7/14 šut iz igre), uz 4 skoka i 5 asistencija. Najefikasniji na parketu bio je Antonio Blakeney s 34 poena za tim Dimitrisa Itoudisa, dok je kod Beer Sheve najbolji bio Michael Foster s 18 poena. U polufinalu ćemo ponovno gledati dvoboj dvaju Hapoela, Tel Aviv će igrati protiv Hapoela Haemek.

Ipak, cijeli susret obilježio je događaj iz posljednje četvrtine. Kada je Itoudisova momčad bila na korak do pobjede, nešto više od dvije minute prije kraja utakmica je prekinuta zbog uzbune za zračnu opasnost, što gledateljima pred malim ekranima u prvi trenutak nije bilo jasno.

Kako piše izraelski Ynet, razlog je bila raketa ispaljena iz Jemena. Igrači gostujuće Beer Sheve odmah su napustili teren “Drive In Arene”, dok su košarkaši Hapoela Tel Aviv ostali na svojoj klupi i kratili vrijeme, uz navijanje publike.

Opasnost je ubrzo otklonjena, gosti su se vratili na parket, a utakmica je privedena kraju.