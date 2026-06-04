VIDEO / Hezonja odveo Real Madrid do ‘majstorice’ u četvrtfinalu španjolske lige

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U četvrtak navečer je Real Madrid Marija Hezonje gostovao na Tenerifama u drugoj utakmici četvrtfinala ACB lige. Nakon poraza u prvoj utakmici Madriđani su morali slaviti kako bi ostali u borbi za naslov, a to su i uspjeli. Na krilima Marija Hezonje, koji je zabio 20 poena, uhvatio sedam skokova i upisao dvije asistencije, došli su do pobjede od 118:83. Posebno dojmljiv potez dogodio se sredinom treće četvrtine kada je hrvatski reprezentativac ukrao loptu na svojoj polovici, a onda je na polovici protivnika sjajno pogodio tricu za 71:55. Burno je to Hezonja proslavio, a odmah nakon te trice je domaći trener zatražio minutu odmora koja nije pomogla njegovoj momčadi.

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