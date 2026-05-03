VIDEO / Fenomenalni Hezonja zabio 40 poena u velikom preokretu Reala, na kraju utakmice zaradio ovacije!

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je junak pobjede Real Madrida protiv Murcije u 29. kolu ACB lige. Dubrovčanin je u 30 minuta na parketu odigrao briljantnu utakmicu i ubacio 40 poena, uz 10 skokova i šest asistencija, gađajući pritom sjajnih 8/12 za tricu.
Real je nakon velike drame slavio 131:123 poslije produžetaka, iako je dvije minute prije kraja regularnog dijela imao devet poena zaostatka. U završnici je Hezonja preuzeo odgovornost i vratio momčad u igru, a četiri sekunde prije kraja promašio je dodatno slobodno bacanje kojim je mogao riješiti utakmicu pa se otišlo u produžetak.
Taj promašaj nije ga pokolebao jer je i u dodatnih pet minuta nastavio dominirati te je susret završio s ukupno 40 poena, od čega čak 35 u drugom poluvremenu. Bila je to jedna od njegovih najboljih utakmica u karijeri, a publika u Madridu ispratila ga je ovacijama pri izlasku s terena.
Ovom pobjedom Real se dodatno učvrstio na vrhu španjolskog prvenstva s omjerom 26-3, dok je Murcia ostala treća s 21-8.
