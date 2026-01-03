VIDEO / Drama u Izraelu: Grčki trener poludio i nasrnuo na suce, igrači ga morali zaustavljati

Podijeli :

U subotu je započela zaostala utakmica petog kola izraelske košarkaške Super lige. Na domaćem parketu je Hapoel Tel-Aviv ugostio Hapoel iz Jeruzalema, a nakon prvog poluvremena gosti su vodili s 40:36. Egal se nastavio i u trećoj četvrtini u kojoj se dogodila zanimljiva situacija. Tek nakon dvije minute igre nakon jednog prekršaja je Dimitrios Itoudis poludio na sudačku postavu. U jednom trentuku je toliko ljut bio da je nasrnuo na suce, ali srećom po njega zaustavili su ga igrači, ali i kolege iz stručnog stožera. Utakmica se nakon toga nastavila tehničkim slobodnim bacanjem kluba iz Jeruzalema.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.