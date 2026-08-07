Veliko priznanje za hrvatskog stručnjaka: Jurica Žuža novi je pomoćni trener Barcelone

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Privatna arhiva

Zadranin Jurica Žuža i službeno se pridružio stručnom stožeru Aleksandera Sekulića u Barceloni. Poznato je kako su Sekulić i Žuža godinama uspješno surađivali u Rusiji, gdje su postigli zapažene rezultate, a sada ih je put odveo u jedan od najvećih europskih košarkaških klubova.

Inače, 48-godišnji hrvatski stručnjak Žuža iza sebe ima respektabilnu igračku karijeru, a svoj trenerski put započeo je 2016. godine kao pomoćnik u Lietkabelisu, klubu u kojem je i završio igračku karijeru. Zanimljivo je da je upravo te sezone, kada se Žuža odlučio ostaviti aktivnog igranja košarke, momčad ostvarila najbolji rezultat u povijesti – osvojila je drugo mjesto u litavskom prvenstvu i stigla do finala nacionalnog kupa.

Nakon toga, Žuža je proveo duže razdoblje u litavskom Neptunasu, gdje je debitirao i kao glavni trener. Potom se pridružio stručnom stožeru Aleksandera Sekulića u češkom Nymburku. Nakon osvajanja dvostruke krune u Češkoj, njihov se trenerski tandem preselio u Lokomotiv Kuban, gdje su zajedno radili od 2022. do 2025. godine. Prošlog ljeta nakratko su se ponovno udružili u ruskom Zenitu, a kada se klub razišao s njima zbog nekoliko poraza, Žuža se vratio u rodni Zadar.

Za to vrijeme, Sekulić je samostalno preuzeo Dubai s kojim je osvojio regionalnu ABA ligu. No, nakon tog velikog uspjeha stigao je poziv Barcelone, a jedan od Sekulićevih glavnih uvjeta bio je da mu upravo Jurica Žuža bude u stožeru kao pomoćnik. O dolasku u redove katalonskog giganta, Žuža ističe:

„Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo biti trenerom ponosa Katalonije. Kako nam je i sam predsjednik Joan Laporta naglasio na sastanku, Barcelona je više od kluba (‘Més que un club’). Zato ovdje osjećam ogromnu odgovornost, ali i neizmjeran ponos što mogu biti dio te velike priče i nastaviti suradnju s Aleksanderom.“

Ovakav Sekulićev zahtjev bio je i logičan strateški potez. Naime, Sekulić godinama radi i kao izbornik slovenske reprezentacije, a s obzirom na termine kvalifikacija krajem kolovoza i obveze koje ima, jasno je kako je želio da upravo Žuža uskače umjesto njega i preuzme kormilo momčadi kada on odlazi na reprezentativna okupljanja.

“Okupljamo se 17. kolovoza i do 2. rujma radit ćemo individualno s igračima koje imamo na raspolaganju. Kad se Saša, koji vodi Sloveniju, i neki grači koji igraju za reprezentacije vrate, idemo svi zajedno u Andorru na prpreme. Za mene i Sašu je ispunjene sna da zajedno vodimo klub iz Eurolige.”

Sam Sekulić nije krio oduševljenje nakon dolaska u slavnu Blaugranu:

„Velika mi je čast biti ovdje. Hvala predsjedniku Joanu Laporti i upravi na ukazanom povjerenju. Ovo je jedan od najvećih klubova u Europi i preuzimam ogromnu odgovornost. Želim postati dio kulture Barcelone jer ovo nije samo klub“, kazao je Sekulić nakon službenog predstavljanja u Kataloniji.