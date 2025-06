Velike tenzije: Zbog incidenata odgođen susret Panathinaikosa i Olympiacosa

Treća utakmica finala doigravanja nacionalnog prvenstva između košarkaša Panathinaikosa i Olympiacosa je odgođena, objavio je glasnogovornik grčke vlade Pavlos Marinakis,

Panathinaikos je u prvoj utakmici 30. svibnja pobijedio Olympiacos rezultatom 80:68, a Olympiacos je u nedjelju pred svojim navijačima slavio rezultatom 91-83. Sljedeća, treća utakmica bila je planirana za srijedu, 4. lipnja, a domaćin je trebao biti Panathinaikos.

Lokalni mediji izvještavaju da su predstavnici grčke vlade pozvali predstavnike dvaju klubova na sastanak kako bi pokušali pronaći rješenje i stvoriti uvjete za sigurno igranje utakmica. Marinakis je rekao da će se vlasnici Panathinaikosa i Olympiacosa u srijedu sastati sa zamjenikom ministra sporta Yiannisom Vrutsisom.

“Vlasnici dvaju klubova morat će se obvezati na pronalaženje rješenja i okončanje ove situacije. U suprotnom, finale doigravanja bit će otkazano“, rekao je Marinakis. Finale doigravanja u grčkom prvenstvu igra se na tri pobjede.

Inače, predsjednik Košarkaškog kluba Olympiacos George Angelopoulos pozvao je na hitno uhićenje vlasnika Košarkaškog kluba Panathinaikos Dimitrisa Giannakopoulosa, za kojeg tvrdi da ga vlasti traže zbog njegovog ponašanja tijekom druge utakmice finalne serije doigravanja grčke lige.

“Dimitris Giannakopoulos trenutno se traži radi uhićenja. Zahtijevamo njegovo hitno uhićenje od države. Prekinimo ovu bajku o tome da se ne zna gdje živi”, rekao je Angelopoulos, a večeras je izvijestio Basket News. Predsjednik Olympiakosa rekao je da je Giannakopoulos tijekom utakmice pokazao srednji prst rukovoditeljima Olympiakosa i uvrijedio njegovu kćer.

“Ušao je u dvoranu i počeo nam pokazivati ​​srednji prst čim je sjeo. To je radio u Abu Dhabiju, našim navijačima, ali se izvukao u Euroligi. Rekao je jednom od naših djelatnika da ga ne smije pozdraviti. Zatim je pod košem, pred policijom i generalnim direktorom Olympiakosa Nikosom Lepeniotisom, rekao neke stvari o mojoj kćeri, što će joj učiniti dok gledam. Ovo me tjera na povraćanje. To je ono što je Yannakopoulos. Ne želimo ljude poput njega“, rekao je Angelopoulos.

Lepeniotis je rekao da je Yannakopoulos prijetio kćeri Giorgosa Angelopoulosa pred tužiteljem. „Dva puta nam je došao na sredini terena i rekao: ‘Recite Giorgosu Angelopoulosu da ću mu silovati kćer pred njim.’ Mnogi svjedoci su to čuli, uključujući i tužitelja“, rekao je.

Angelopoulos je rekao da je tužitelj izdao nalog za uhićenje Yannakopoulosa, koji je potom pobjegao iz dvorane uz pomoć svog osiguranja i policije.

“Kad je shvatio da podnosimo tužbu, pobjegao je. Pokušao je pobjeći dok smo se kretali prema tunelu – kroz hodnik dvorane do parkirališta. Pobjegao je dok su ga štitili njegovo osiguranje i policija. Tužitelj je izdao nalog za njegovo uhićenje. Pokušao je ponovno ući na teren, zatim je pobjegao u svlačionice, a na kraju je prošao kroz tunel SEF-a. Prokrijumčaren je“, rekao je predsjednik Olympiacosa, koji je dodao da je sve snimljeno i da država sada ima veliku odgovornost.

Panathinaikos je potom objavio da su čelnici Olympiacosa odbili reagirati dok je cijela dvorana vrijeđala Yiannakopoulosa i njegovu kćer tijekom utakmice.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.