Valencia pregazila Barcelonu u finalu i uzela titulu po drugi put u povijesti

U četvrtoj utakmici Valencia je kao gost slavila uvjerljivih 108:84 i tako zaključila seriju.

Najzaslužniji za naslov bio je playmaker Jean Montero, koji je u odlučujućoj utakmici ubacio 23 poena uz 3 skoka, 3 asistencije i 3 ukradene lopte, čime je zaslužio i MVP priznanje finalne serije.

Odlični su bili i Kameron Taylor s 21 poenom, Omari Moore s 19 poena te Braxton Key s 12 poena i 6 skokova.

Ovim naslovom Valencia je po drugi put u povijesti postala prvak Španjolske, a ove sezone osvojila je i Superkup.

U redovima Barcelone najefikasniji je bio bek Kevin Punter s 26 poena.

Za Barcelonu sada slijedi veliki remont momčadi, Jan Veselý odlazi u mirovinu, a očekuju se i promjene u stručnom stožeru te odlazak dijela ključnih igrača.