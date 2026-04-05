Službeno: Još jedan hrvatski košarkaš seli u NCAA, vijest je objavio poznati srpski agent

nordphotoxGmbHx xHafner via Guliver Image

Nakon četiri sezone provedene u Ciboni te po dvije u Španjolskoj (Bàsquet Girona, CB Gran Canaria) i Francuskoj (Nanterre 92), Roko Prkačin odlučio je napraviti zaokret u karijeri i okušati se u američkom sveučilišnom sustavu. Vijest je objavio njegov menadžer Miško Ražnatović, koji je ishodio njegov dolazak na Sveučilište Penn State. Tako će Prkačin, nakon osam godina profesionalne karijere, igrati NCAA košarku i ujedno započeti studij s 23 godine, uz potencijalno vrlo unosan ugovor koji može dosezati i milijunske iznose.

Bivši kadetski prvak Europe i MVP turnira u Novom Sadu, koji je još kao maloljetnik bio kapetan Cibone i s njom osvojio dva naslova prvaka Hrvatske, od 2022. godine nastupao je u inozemstvu. Već pet godina redovito je dobivao pozive u hrvatsku reprezentaciju, no to će se sada promijeniti jer zbog obveza u SAD-u neće moći sudjelovati u kvalifikacijskim ciklusima.

Penn State je ovu sezonu završio s omjerom 12-20, odnosno 3-17 u snažnoj Big Ten konferenciji, gdje je zauzeo posljednje mjesto. Riječ je o ligi u kojoj nastupaju i jaki programi poput Michigan i Illinoisa, dok se momčad Penn Statea nije pojavila na NCAA turniru još od 2022. godine.

Prkačin u SAD stiže iz Francuske, gdje je u dresu Nanterrea prosječno bilježio 6,7 poena i 4,7 skokova za 17,3 minute po utakmici. Njegov bivši klub trenutačno dijeli drugo i treće mjesto s Parisom, dok je na vrhu ljestvice Monaco.

Tijekom ove sezone na Penn Stateu je igrao i Ivan Jurić, bivši centar Dubrave, koji će ondje ostati i u narednom razdoblju, kako je također potvrdio Ražnatović.