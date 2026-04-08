Repeša: Došao sam u Napoli pet utakmica prije kraja sezone, to nije nešto što mi se sviđa

xEgiziaxCoppolax via Guliver

Hrvatski košarkaški trener Jasmin Repeša (64) rekao je u srijedu da svojim iskustvom može pomoći talijanskom prvoligašu Napoliju da se podigne s 12. mjesta među 16 klubova tamošnjeg prvenstva.

“Sada, svi zajedno, moramo pronaći pravi put za naš tim, koji trenutno nije u poziciji u kojoj bismo željeli biti“, izjavio je Repeša na konferenciji za medije u Napulju.

Potpisao je ugovor kojim će biti vezan s Napoli Basketom i iduće sezone, odnosno do lipnja 2027.

“Došao sam ovdje pet utakmica prije kraja sezone što je nova situacija u mojoj karijeri. Očito, to nije nešto što mi se sviđa, ali klub je odlučio poduzeti hitne mjere“, rekao je.

Repeša, nekadašnji izbornik reprezentacija Hrvatske i BiH, nalazi se u Italiji od 2020. godine. Od tada je ondje trenirao Pesaro, Bolognu i Trapani koji je napustio u prosincu 2025. Oko četiri mjeseca je pauzirao prije nego je prihvatio ponudu Napolija.

“Ovdje je sve dobro organizirano, ali je momčad pomalo obeshrabrena, vjerojatno zbog brojnih promjena u posljednje vrijeme. Sada moram pronaći novu ravnotežu kako bih preoblikovao grupu“, izjavio je.

“Svi moraju doprinositi, mora postojati osjećaj hitnosti, to je trenutno neophodno“, dodao je.

Repeša, koji je odradio s momčadi dva treninga, poručio je igračima da se moraju usredotočiti na “zajednički cilj, a ne na svoje individualne ciljeve“.

“Napoli je tim koji želi rasti. Vjerujem da mu svojim iskustvom mogu pomoći. Naša polazna točka mora biti davanje maksimuma u 40 minuta utakmice“, poručio je.

Repeša će debitirati na klupi za četiri dana pred domaćom publikom protiv pretposljednjeg Trevisa. Napoli je dosad upisao 8 pobjeda i 15 poraza. Vodeća momčad talijanskog prvenstva je Virtus Bologna s 18 pobjeda i 5 poraza.

Repeša je dva puta osvojio prvenstvo Italije, 2005. s Bolognom i 2016. s Olimpijom iz Milana, a ima i dva osvojena talijanska Kupa iz 2016. i 2017. također s milanskom Olimpijom.

Tijekom karijere je vodio hrvatske klubove poput Cibone, Cedevite i Splita kao i španjolsku Unicaju iz Malage.