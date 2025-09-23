Real doveo 11-godišnjaka iz Malija: Igrat će za pionire i uskoro proslaviti 12. rođendan

Podijeli :

Real Madrid Basket

Real Madrid doveo je 11-godišnjaka.

Real je doveo 11-godišnjeg Moussu Ballea Traorea iz Malija. Kraljevi su registrirali Traorea za pionirsku momčad, a u dokumentima mu stoji da je rođen u glavnom gradu Malija Bamaku 24. listopada 2013. godine.

Najviše pažnje je naravno privukao fizički izgled ovog 11-godišnjeg krilnog centra. Traore je nevjerojatno fizički razvijen pa mnogi sumnjaju da se ne radi o 11-godišnjem djetetu.

Madridskoj javnosti trebao bi se predstaviti na MiniCopa Endesa U14 turniru, koji se tradicionalno održava u veljači paralelno s Kupom kralja.