Nevjerojatna ponuda za Željka Obradovića: Panathinaikos mu nudi bogatstvo na razini NBA

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Najtrofejniji trener Europe Željko Obradović mogao bi potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan čak deset milijuna eura. Tim bi iznosom pomeo konkurenciju na Starom kontinentu i približio se NBA ciframa.

Željko Obradović nalazi se pred potpisom lukrativnog ugovora koji bi mogao iz temelja protresti europsku košarku. Legendarni srpski stručnjak, koji je bez angažmana otkad je krajem prošle godine napustio klupu beogradskog Partizana, na stolu ima astronomsku ponudu za povratak u sredinu u kojoj je ostvario svoje najveće klupske uspjehe.

Za njegove usluge ozbiljno je zagrizao grčki velikan Panathinaikos, s kojim je Obradović tijekom plodonosne suradnje osvojio čak pet naslova prvaka Europe. Atenjani prolaze kroz turbulentno razdoblje nakon što ih je u doigravanju Eurolige šokantno izbacila Valencia, zbog čega je aktualni strateg Ergin Ataman praktički bivši, a uprava kluba pod svaku cijenu želi vratiti provjereno trenersko ime na užarenu klupu.

Čelnici Panathinaikosa spremni su ponuditi Obradoviću nevjerojatnih deset milijuna eura za dvogodišnji ugovor, tvrde srpski mediji. Ako se ove spekulacije pokažu točnima, iskusni strateg postat će daleko najplaćeniji košarkaški trener u Europi, s primanjima koja konkuriraju onima u najjačoj ligi svijeta, NBA.

Iako službena potvrda i izravni kontakti još uvijek nisu javno obznanjeni, grčki mediji već naveliko bruje o tome da su pregovori u poodmakloj fazi. Prema tamošnjim izvorima, cijeli bi posao i službeno trebao biti zaključen i predstavljen javnosti odmah po završetku finalne serije grčkog prvenstva.