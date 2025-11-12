Košarkaši Cedevite rasturaju u Europi, izborili su iduću rundu

Podijeli :

KK Cedevita Junior

Košarkaši Cedevite slavili su u 5. kolu D skupine FIBA Eurokupa u Zagrebu nad ciparskim Keravnosom 85:68, te potvrdili da kao prvoplasirana ekipa skupine prolaze u drugu fazu.

Zagrepčani su zadržali maksimalan učinak od 5:0 i prije zadnjeg kola su i dalje jedina neporažena momčad Eurokupa.

Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26).

U zadnjem kolu Cedevita gostuje kod slovačke Prievidze.