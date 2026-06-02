Hrvatski reprezentativac potpisao novi ugovor sa španjolskim prvoligašem

Podijeli :

Guliver

Hrvatski košarkaš Danko Branković produžio je u utorak ugovor sa španjolskim prvoligašem Rio Breoganom, nakon što je to učinio i njegov kolega iz reprezentacije Dominik Mavra.

“Rio Breogan postigao je dogovor da Danko Branković nosi dres naše momčadi još jednu sezonu”, priopćio je klub iz sjeverne pokrajine Galicije.

Hezonja MVP španjolske lige, Božić se oglasio: ‘Nekad ne možete protiv politike’

Napomenuo je da je 25-godišnji centar bio jedan od stupova ekipe u protekloj sezoni pa je suradnja produžena do ljeta 2027.

Rio Breogan je završio na 11. mjestu među 18 klubova španjolskog prvenstva.

Branković je odigrao sve 34 utakmice ligaškog dijela natjecanja pri čemu je na parketu provodio prosječno 17 minuta. Zabijao je po 11,3 koša, imao 4,9 skokova i 1,1 blokadu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 12,8 valorizacijskih bodova.

Rio Breogan s trenerom Luisom Casemirom već slaže ekipu za iduću sezonu pa je dosad produžio ugovor s petoricom igrača.

Dominik Mavra, 31-godišnji organizator igre, produžio je ugovor prije tjedan dana za dodatnu sezonu, do ljeta 2027.

Ovaj tjedan u Španjolskoj počinje doigravanje za prvaka u kojem sudjeluje osam najboljih momčadi iz ligaškog dijela natjecanja. Real Madrid, s hrvatskim reprezentativcem Marijom Hezonjom, brani naslov osvojen prošle sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.