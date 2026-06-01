Hezonja MVP španjolske lige, Božić se oglasio: ‘Nekad ne možete protiv politike’

Mario Hezonja, 31-godišnji član Real Madrida, proglašen je u ponedjeljak najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige.
“Hezonja je stavio šlag na svoju povijesnu ligašku sezonu osvojivši nagradu MVP. Tijekom sezone prikazao je najbolju košarku u svojoj karijeri kako bi postao lider Real Madrida, koji je završio na samom vrhu ljestvice”, navedeno je u priopćenju ACB-a.
Ovim raspletom nije zadovoljan još jedan hrvatski košarkaš, Luka Božić. Košarkaš Granade uvršten je u najbolju petorku prvenstva, ali nije dobio nagradu za najboljeg igrača. Na Instagramu je iskazao svoje nezadovoljstvo.
Luka Božić / Foto: Armin Durgut/PIXSELL
“Jako sam razočaran izborom za MVP nagradu ACB lige. Navijači su birali mene za MVP-ja, želim zahvaliti svakom od vas što je odvojio vrijeme i glasao, zaista sam zahvalan. Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možete protiv politike… Trebat će mi neko vrijeme u kojem ću se odvojiti od košarke, Bog djeluje na misteriozne načine”, napisao je.
Hezonja je tijekom 28 utakmica provodio na parketu prosječno 23:32 minute. Zabijao je po 17.5 koševa uz 4.9 skokova, 1.9 asistencija te po jednu ukradenu loptu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 18.8 valorizacijskih bodova.
Božić je tijekom 34 utakmice provodio na parketu prosječno 29:10 minuta. Zabijao je po 16.2 poena uz 6.6 skokova, 3.1 asistencija, 0.2 blokade, i 1.1 ukradenih lopti. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 24.3 valorizacijskih bodova.
