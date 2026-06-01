Hezonja MVP španjolske lige, Božić se oglasio: ‘Nekad ne možete protiv politike’

Alexander Trienitz via Guliver

Mario Hezonja, 31-godišnji član Real Madrida, proglašen je u ponedjeljak najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige.

“Hezonja je stavio šlag na svoju povijesnu ligašku sezonu osvojivši nagradu MVP. Tijekom sezone prikazao je najbolju košarku u svojoj karijeri kako bi postao lider Real Madrida, koji je završio na samom vrhu ljestvice”, navedeno je u priopćenju ACB-a.

Ovim raspletom nije zadovoljan još jedan hrvatski košarkaš, Luka Božić. Košarkaš Granade uvršten je u najbolju petorku prvenstva, ali nije dobio nagradu za najboljeg igrača. Na Instagramu je iskazao svoje nezadovoljstvo.