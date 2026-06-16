Dario Šarić i službeno se vratio u europskog velikana

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatski košarkaš Dario Šarić i službeno se vratio u Anadolu Efes nakon desetljeća provedenog u najjačoj ligi svijeta.

Klub iz Istanbula pohvalio se novom akvizicijom na društvenim mrežama uz poruku da “neke priče ostaju nedovršene, čekajući pravi trenutak da nastave tamo gdje su stale”. Ugovor između Anadolu Efesa i Darija Šarića potpisan je na dvije godine, uz opciju produženja suradnje na još jednu sezonu (2+1).

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Ovaj 32-godišnjak iz Šibenika nakon sjajne je sezone, MVP priznanja i trofeja ABA lige s Cibonom izabran kao 12. izbor na NBA draftu 2014. godine od strane Orlando Magica. Odmah je razmijenjen u Philadelphia 76erse, da bi u sljedećem desetljeću nosio dresove Minnesote, Phoenixa, Oklahome, Golden Statea, Denvera i Sacramenta.

Tijekom NBA karijere bio je član prve petorke novaka (Rookie prva petorka), završio je kao drugi u izboru za novaka godine te je odigrao 498 utakmica u regularnom dijelu sezone uz prosjeke od 10,3 poena, 5,3 skoka i 1,9 asistencija po susretu.

Sjajni krilni centar boje turskog velikana branio je od 2014. do 2016. godine, kada je u elitnom natjecanju bilježio 10,7 poena i 6,1 skok po utakmici te osvojio turski Kup i Predsjednički kup.

Dugogodišnji lider Hrvatske nastupao je za reprezentaciju na četiri Eurobasketa te po jednom na Svjetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, no s nacionalnom vrstom nije uspio prekinuti veliku rezultatsku sušu bez medalje.

Nakon odlaska Rolandsa Šmitsa s Bospora, Efes je u Šariću dobio idealnu zamjenu koja će nesumnjivo podići kvalitetu momčadi te u paru s Ercanom Osmanijem predstavljati iznimno jak tandem na poziciji krilnog centra.

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