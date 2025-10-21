Cibona u Draženovom domu šokirala Francuze i upisala novu pobjedu u Europi

Podijeli :

Foto: KK Cibona

U drugom kolu FIBA Europe Cupa u Draženovom domu Cibona je upisala drugu europsku pobjedu. Pred domaćim navijačima pao je francuski Dijon s X:Y.

Bila je to utakmica prepuna preokreta. Zagrebačka momčad je nakon prve četvrtine vodila s 24:15, ali je onda Dijon u drugoj četvrtini to u potpunosti preokrenuo. Na poluvremenu je tako Dijon vodio 44:40.

Cibona je potom u trećoj četvrtini u jednom trenutku imala +7, ali je Dijon ponovno na kraju četvrtine vodio s +3 (62:59). Odvojili su se potom Francuzi na +6, ali Cibona se nije predavala. U posljednjoj minuti poveli su sa 74:73, a potom su uz dva realizirana slobodna bacanja potvrdili pobjedu od 76:73.

Tako zagrebačka momčad nakon dva kola u FIBA Europe Cupu ima omjer 2-0 te su trenutačno na prvom mjestu. Najbolji igrači u pobjedi Cibone bili su Amerikanci Justin Roberson i Kamaka Hepa koji su zabili po 19 poena.