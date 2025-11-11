Cibona poražena u Francuskoj, evo što joj treba za plasman u drugi krug

Podijeli :

Foto: KK Cibona

Košarkaši Cibone u susretu su 5. kola skupine J FIBA-ina Eurokupa izgubili na gostovanju kod francuskog Dijona s 85-94 (21-23, 20-22, 27-29, 17-20).

Kamaka Hepa s 23 i Justin Roberson s 21 košem bili su najefikasniji kod Cibone, dok su David Holston s 25 i William Narace s 21 ubačajem bili najbolji kod Dijona.

Cibona je pružila odličan otpor favoriziranom Dijonu, nakon što je čitavim tijekom prvog poluvremena držala rezultatski priključak, odličnim je ulaskom u nastavak zagrebački sastav čak i poveo s 56-50. No, tada je uslijedio veliki pad u igri Cibone, Dijon je napravio seriju 15-1 i poveo sa 65-57.

Imao je Dijon i velikih 13 razlike (74-61), ali Cibona je u četvrtoj četvrtini opet smogla snage za povratak te tri minute prije kraja poravnala na 80-80. Nažalost, tada je sjajni šuter domaćih Holston uzeo stvari u svoje ruke te s tri trice odveo Dijon do pobjede.

Nakon pet kola i Cibona i Dijon imaju omjer pobjeda i poraza 3-2, slijede Reggiana s 2-2 i Bashkimi s 1-3. Ta dva sastava će svoj susret 5. kola igrati u srijedu.

Cibona će tako za plasman dalje morati u zadnjem kolu na svom terenu za osam dana (19.11.) svladati Reggianu.

U sljedeći krug natjecanja plasirat će se svih 10 pobjednika skupina te šest najboljih drugih momčadi.