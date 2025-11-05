Cedevita slavila u Makedoniji i ostala stopostotna u FIBA Europe Cupu

Podijeli :

Foto: KK Cedevita Junior / Facebook

U četvrtom kolu FIBA Europe Cupa KK Cedevita je gostovala u Sjevernoj Makedoniji kod tamošnjeg Pelistera. Bio je to njihov drugi ovosezonski susret u kojem je s 95:74 ponovno slavila Cedevita koja je zadržala stopostotan učinak u svojoj grupi D.

Već u prvoj četvrtini je Cedevita napravila veliku prednost. Makedonsku momčad ostavila je na -10 (27:17), a najzaslužniji za to bio je Corey Allen-Williams koji je upisao sedam poena. Na poluvrijeme je Cedevita otišla s +15 te se činilo da će lako doći do pobjede.

Ipak, Pelister se sredinom treće četvrtine ponovno vratio igru, no samo zakratko. Cedevita je ubrzo pokazala svoju kvalitetu te se odvojila na više od 20 poena prednosti. Na kraju je hrvatska ekipa slavila s 95:74 te je došla do četvrte pobjede u isto toliko utakmica te su trenutačno na vrhu svoje skupine D.

Najbolji u redovima Cedevite bio je Amerikanac Jordan Gainey koji je susret završio s 22 poena. Drugi najbolji bio je Lukša Buljević koji je ostvario “double-double” s 14 poena i 10 skokova.