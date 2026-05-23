Bivši hrvatski izbornik preuzima euroligaša?

Hrvatski trener Velimir Perasović mogao bi se nakon sedam godina vratiti u Baskoniju, pišu tamošnji mediji.
Trener Unicsa iz Kazana trenutno igra polufinale VTB lige protiv Zenita, kojeg vodi Crnogorac Dejan Radonjić. Njegova momčad gubi 3:2 u seriji i mora dobiti sljedeće dvije utakmice za plasman u finale. Vijesti o mogućem povratku na Pirenejski poluotok dolaze u osjetljivom trenutku, ali navodno iz pouzdanih izvora.
Perasović je Baskoniju vodio u tri navrata (2005. – 2007., 2015. – 2016. i 2018. – 2019.), a u svakoj sezoni izborio je barem četvrtfinale Eurolige. Tri puta nastupio je i na Final Fouru, uključujući treće mjesto 2006. godine.
Kao igrač, tri puta zaredom osvojio je naslov europskog prvaka s Jugoplastikom. Najveći trenerski uspjeh u Europi ostvario je osvajanjem Eurokupa s Valencijom 2014. godine. S Baskonijom je osvojio španjolski Kup i Superkup 2006.
Tijekom karijere vodio je i Split, Sevillu, Estudiantes, Cibonu, Efes te hrvatsku reprezentaciju.
Aktualni trener Baskonije Paolo Galbiati vjerojatno će napustiti klub na kraju sezone, unatoč osvojenom Kupu. Slabi rezultati u ACB ligi i Euroligi navodno su poljuljali povjerenje uprave, a interes za Talijana već je pokazao Virtus.
