Ante Tomić otkrio kada se vraća na parket

Hrvatski 39-godišnji košarkaš Ante Tomić, koji zbog ozljede ne može nastupiti za Joventut u polufinalu doigravanja španjolskog prvenstva, rekao je da radi na povratku u punu formu za sljedeću sezonu te da i dalje želi igrati.

Bivši hrvatski reprezentativac se ozlijedio 29. ožujka u dvoboju protiv Gran Canarije u dvorani Olimpic u Badaloni. Vratio se tada na parket poslije kratkog izbivanja zbog mišićnih problema, ali nakon samo dvije minute igre zatražio je zamjenu.

Ubrzo je postalo jasno da je ozljeda noge ozbiljnije prirode te da će ga na dulje vrijeme udaljiti s terena.

“Taj proces prolazim u nekoliko faza”, izjavio je 39-godišnji Dubrovčanin za internetsku stranicu Joventuta.

“Prvo je dan ozljede kada ne znaš što se događa, a zatim, nakon pretraga, shvatiš da ove godine više nećeš igrati. To je teško, posebno jer propuštaš najvažnije utakmice, ali pokušavam pomoći momčadi koliko mogu i izvan terena”, rekao je Tomić.

Joventut, za koji nastupa i hrvatski 19-godišnji reprezentativac Michael Ružić, izbacio je Baskoniju u četvrtfinalu doigravanja, a u polufinalu ga čeka Valencia.

Tomić je rekao da su početne prognoze bile optimističnije, no da se njegova ozljeda pokazala složenijom te zahtijeva dulji oporavak.

“U ovom trenutku bolje je gledati prema sljedećoj sezoni, gdje se nadam biti sto posto spreman”, istaknuo je.

Tomić, koji je bio jedan od 20 kandidata za najboljeg igrača ligaškog dijela prvenstva, naglasio je važnost brige o zdravlju i dugoročnog pristupa karijeri, ističući kako profesionalni sport zahtijeva disciplinu u prehrani, odmoru i treningu.

“Trebaš brinuti o sebi sada kako bi dobro dočekao kasnije godine života. Pozitivan stav pomaže u svemu, ne samo u teškim trenucima”, rekao je bivši igrač Real Madrida i Barcelone.

Hrvatski košarkaš igra za Joventut (na katalonskom Mladost) od ljeta 2020., a ugovor mu istječe za godinu dana, odnosno u ljeto 2027. Ne isključuje mogućnost nastavka karijere i nakon isteka aktualnog ugovora, iako kaže da će sve ovisiti o zdravstvenom stanju.

“Prije šest mjeseci rekao bih da ću možda završiti 2026., ali sada, nakon ozljede, želim igrati još. Um mi želi, ali tijelo ponekad kaže nešto drugo”, zaključio je Tomić.