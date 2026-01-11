Ante Tomić (38) briljira u Španjolskoj, postao je treći najuspješniji igrač po zbroju valorizacija u povijesti lige

38-godišnji hrvatski veteran upisao je impresivan “double double” učinak – 24 koša i 15 skokova, uz 2 asistencije i 3 osvojene lopte, pogodivši 10 od 11 šuteva iz igre. Njegova valorizacija bila je 39, dok je Hunt završio na 32.

Ovim nastupom, Tomić je postao treći najuspješniji igrač u povijesti ACB lige po zbroju valorizacija, iza Felipea Reyesa i Alberta Herrerosa, te je izjednačio svoj rekord po broju skokova u španjolskom prvenstvu.

Tomić ove sezone bilježi prosjek više od 17 bodova po utakmici (valorizacija), iznad svog prosjeka u posljednjih 15 sezona (15,9), a budući da će igrati do 2027., mogao bi prestignuti i Herrerosa i Reyesa.

Joventut je ovom pobjedom popravio omjer na 10-5 i se sada nalazi na diobi trećeg mjesta, a može ga preskočiti Barcelona ako bude uspješna u ovom kolu. Unatoč tome, Tomić i ekipa su blizu plasmanu na završni turnir španjolskog Kupa, što znači ulazak među osam najboljih u prvom dijelu lige.