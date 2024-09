Božić predstavljen u novom klubu: ‘Nikad nisam zadovoljan i uvijek želim napredovati’

Hrvatski košarkaš Luka Božić istaknuo je u svom službenom predstavljanju u španjolskom prvoligašu Lleidi da želi "više utakmica, više pobjeda i nastaviti napredovati svakim danom".

“Trebat će mi malo vremena za prilagodbu jer su jadranska i španjolska lige jako različite”, izjavio je. Dodao je da mu u prilagodbi već pomažu puno suigrači i treneri. Što se tiče odluke da potpiše za Lleidu, koja je ljetos ušla iz druge u prvu ligu, objasnio je da je “najvažnije” znati da ga trener Gerard Find želi u momčadi.

“Gerard me nazvao i rekao mi da mu se sviđa moj stil igre, da me želi u Lleidi i da će mi dati slobodu i minutažu jer misli da mogu dobro igrati u Španjolskoj. Nije me bilo briga kakav je grad, zanimalo me samo to što sam znao da me trener želi” rekao je.

Božić je istaknuo da je on “jako pozitivna osoba” i “pogodna za dobro okruženje u svlačionici” te mrzi gubiti. “Glavni cilj mi je igrati dobro”, dodao je.

Sportski direktor Lleide, Joaquín Prado, također je govorio o hrvatskom igraču te ga definirao kao “izuzetno svestranog igrača” i s “izvrsnom karijerom posljednjih sezona”.

“Sposoban je napraviti mnoge stvari na terenu i to na dobroj razini. Ističe se izvrsnom fizičkom spremom, obrambenom sposobnošću i generiranjem sjajnih igara, s loptom i bez nje. Dobro igra pred košem i skakači je jak. Kompletan je igrač,” rezimirao je.

Prado je objasnio da će Božić preuzeti “važnu ulogu unutar momčadi, ali s puno manje protagonizma od one koju je imao u bivšem klubu Zadru”. “Zbog toga će njegov uspjeh ovisiti o procesu prilagodbe”, izjavio je.

Božić je prošle sezone igrajući za Zadar osvojio hrvatsko prvenstvo i kup te je bio proglašen najkorisnijim (MVP) igračem jadranske ABA lige. Krilni igrač rođen u Bjelovaru zabijao je u prosjeku 20 koševa uz 8 skokova i 6 asistencija. I sezonu ranije je bio izabran za najboljeg igrača ABA lige.

Tijekom karijere je igrao i za Zagreb, Budućnost te Široki Brijeg.

